BEDO จัดใหญ่! ประชุมไฮบริด “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืน บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พร้อมตัวแทนชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เดินหน้าอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเทศและระหว่างประเทศ เรื่องการขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวยั่งยืน บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีผู้บริหาร BEDO นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภายในงานช่วงเช้ามีการประชุมเรื่อง “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ: โอกาสของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” โดย นายราชัย ชลสินธุ์สงครามชัย ผู้จัดการโครงการ MBT (Mainstreaming Biodiversity-Based Tourism) กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม และ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ BEDO กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธาน กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่คุ้มค่า แต่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม” (Beyond the Headcount: Building Low-Impact, High-Value Green Tourism Experience for Thailand) ต่อด้วยการสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการการท่องเที่ยว

บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย นายสุวีร์ งานดี รองผู้อำนวยการ BEDO และผู้อำนวยการโครงการ MBT

ในช่วงเช้ายังมีเวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทาง มาตรฐาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการ อพท. นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Mr. Martin Venzky-Stalling Sustainable Development Committee Chair, Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) and GSTC/ PATA member และ

Mr. Robert Steele Founder/Director of Systainability Asia และเวทีเสวนาหัวข้อ “การสร้างการรับรู้ มาตรการจูงใจ และการขยายผลจากการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ” นายสุเทพ พิมพ์ศิริ บ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จ.เพชรบุรี นางสาววรรณวิภา ภานุมาต จาก Local Alike, Ms. Carol Liew, Managing Director, ECCA Family Foundation และ Dr. Scott Smith, Responsible Tourism Development Academy

ในช่วงบ่ายมีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยเครื่องมือการท่องเที่ยวชีวภาพจากประสบการณ์ชุมชน” โดยมีผู้แทนชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ นายแสวง ดาปะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ จ.เลย นางปรารถนา อุ่นจิตต์ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ นายเกษม จ่าพันดุง วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว จ.จันทบุรี นางสาวจันทร์ทิพย์ คลองรั้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงการเลี้ยงผึ้งโพรง หมู่ 3 บ้านคลองกำ จ.กระบี่ และ นางสาวอารีย์ คงมั่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฅนช้างป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ BEDO กล่าวว่า การประชุมเสวนาในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่ BEDO ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2569 โครงการนี้ BEDO ได้เริ่มพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และในการดำเนินงานโครงการขณะนี้ UNDP ประเทศไทย ก็ยังเป็นพาร์ตเนอร์ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้

ผู้อำนวยการ BEDO กล่าวต่อว่า BEDO เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่มีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศรอบพื้นที่ชุมชนนั้น การท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกิจกรรมการบริการที่ชุมชนสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน การขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวยั่งยืนบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ BEDO ดำเนินการนี้ เป็นการปรับเครื่องมือหลักในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยคือภาคการท่องเที่ยว ลงมาสู่ระดับย่อยในพื้นที่ คือชุมชนโดยตรง โดยมีองค์ประกอบในธรรมชาติและระบบนิเวศ คือ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจุดขาย โดยกำหนดพื้นที่นำร่องการดำเนินงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ กุยบุรี สามร้อยยอด และปราณบุรี

“กลไก กระบวนการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในกระแสและรูปแบบใหม่นี้ ยังต้องการคำแนะนำ ประสบการณ์ มุมมอง และการคาดการณ์ถึงข้อจำกัด โอกาส แนวทางปฏิบัติที่สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ คุ้มครอง ทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศและธรรมชาติของพื้นที่ กับ การสร้างรายได้-ผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง ให้แก่ชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว การจัดประชุมเสวนาในวันนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ BEDO และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จะได้นำเสนอแนวคิด ถ่ายทอดประสบการณ์-บทเรียน มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืน

บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และ BEDO จะนำผลที่ได้จากการประชุมเสวนาในวันนี้ไปทำงานร่วมกับจังหวัด หน่วยพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน-วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป” ผู้อำนวยการ BEDO กล่าวย้ำ