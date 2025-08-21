ในโลกธุรกิจ ครอบครัวมักถูกมองว่าเป็น “ข้อได้เปรียบ” และ “ความท้าทาย” ในเวลาเดียวกัน แต่สำหรับสองพี่น้อง “ไพลิน” และ “โอปอล” เจ้าของบริษัทอิฐแดงและวัสดุก่อสร้างที่กำลังมาแรง ความต่างสุดขั้วของบุคลิกและเส้นทางชีวิต กลับกลายเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันธุรกิจให้เติบโตจนมียอดขายแตะหลักร้อยล้านบาทต่อปี
จุดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดา
“ไพลิน” พี่สาวคนโต เติบโตมาสายวิทย์-คณิต จบวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อด้วยปริญญาโทด้านธุรกิจ MBA หลังเรียนจบ เธอตัดสินใจกระโจนเข้าสู่เส้นทางผู้ประกอบการทันที โดยเริ่มต้นบริษัทอิฐจากโต๊ะทำงานเพียงตัวเดียวและคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง
การทำงานในช่วงแรกเต็มไปด้วยการลองผิดลองถูก ตั้งแต่การบริหารทีมขาย การจัดการซัพพลายเชน
ในอีกฟากหนึ่งของครอบครัว “โอปอล” น้องสาวคนเล็ก เดินเส้นทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เธอมีความถนัดด้านภาษาและศิลปะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่ง พร้อมประสบการณ์ด้านการประกวด การแสดง และกิจกรรมหลากหลาย ความฝันดั้งเดิมของเธอคือการเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน แต่โชคชะตากลับพาให้เธอหันมาร่วมสร้างธุรกิจกับพี่สาว
ความต่างที่กลายเป็นจุดแข็ง
แม้บุคลิกและทักษะของทั้งคู่จะต่างกัน — ไพลินเป็นสายวิเคราะห์และวางระบบ ส่วนโอปอลเป็นสายสร้างสรรค์และสื่อสาร — แต่เมื่อนำมาผสานกัน กลับทำให้ธุรกิจมีมิติที่ครบถ้วน ทั้งในเชิงการจัดการภายในและการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์
สิ่งที่ลูกค้าได้รับมากกว่า “อิฐแดง”
ความตั้งใจของสองพี่น้องไม่ได้อยู่ที่การขายอิฐเพียงอย่างเดียว แต่คือการมอบ ประสบการณ์และคุณค่าที่ครบวงจร ให้กับลูกค้า
- สินค้าที่หลากหลาย คัดสรรสินค้าและคุณภาพ – อิฐมอญ อิฐแดงก่อฉาบ อิฐแดงโบราณ อิฐแดงตกแต่ง จากทั้งในไทยและต่างประเทศ
- บริการให้คำปรึกษา – มีทีมขายที่พร้อมให้บริการ ช่วยลูกค้าเลือกอิฐให้เหมาะกับงาน ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเชิงพาณิชย์ หรืองานออกแบบบ้าน
- ส่งมอบตรงเวลา – ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐาน ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงหน้างานตามกำหนด
- รับรองจาก ISO9001:2015 และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ – สองพี่น้องรุ่นใหม่มีความตั้งใจที่ผลักดันให้การขายอิฐแดงอย่างเป็นระบบ ส่งมอบคุณภาพที่ดีสุดให้แก่ลูกค้า และโปร่งใส ตรวจสอบได้
เส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ธุรกิจนี้ไม่ได้เติบโตแบบราบเรียบ ทั้งคู่ต้องเจอกับบทเรียนสำคัญหลายครั้ง
แต่แทนที่จะถอยหลัง พวกเธอกลับใช้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นแรงผลักดันในการปรับปรุงธุรกิจ โอปอลเลือกพัฒนาระบบให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ขณะที่ไพลินใช้วิธีสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระยะยาว
วิสัยทัศน์ใหม่ของธุรกิจอิฐ
สิ่งที่ทำให้ “สองพี่น้องตระกูลอิฐแดง” แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นในตลาด คือการมองธุรกิจอิฐไม่ใช่แค่การขายสินค้า เป้าหมายของพวกเธอคือการรวบรวมอิฐและวัสดุก่อสร้างหลากหลายประเภทไว้ในที่เดียว เพื่อสร้างทางเลือกให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างและผู้ออกแบบในไทย
และเร็วๆ นี้ กำลังจะมีออฟฟิศที่มีโชว์รูมที่รวบรวมอิฐนานาชนิดจากทั่วทั้งโลกรวมไว้ที่อยุธยา
โอปอลเล่าว่า “ ไม่ว่าอิฐจะหน้าตาแบบไหน อิฐจะหายากแค่ไหน ก็จะหามาให้ได้”
บทเรียนสำหรับผู้ประกอบการ
เรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้ให้บทเรียนสำคัญว่า ความต่างไม่ใช่อุปสรรคเสมอไป หากรู้วิธีใช้จุดแข็งของแต่ละคนให้เสริมกัน อีกทั้งยังสะท้อนว่าการทำธุรกิจกับพี่น้อง หรือครอบครัวต้องอาศัยทั้งความชัดเจนในบทบาท ความไว้ใจ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ทั้งคู่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า “เรายังมีข้อผิดพลาดอีกมากที่จะต้องเรียนรู้” และไม่เชื่อในสูตรสำเร็จตายตัวของการทำธุรกิจ แต่เชื่อว่าความยืดหยุ่นและความตั้งใจปรับปรุงคือหัวใจสำคัญ