นครราชสีมา ศิลปินตาบอด น้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถ่ายทอดความจงรักภักดี ผ่านบทเพลง “สถิตในใจไทยนิรันดร์” แม้มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ถึงพระเมตตา
1 พ.ย. 68 – ที่ลานุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา นายสรรพสิทธิ์ ถือพุดซา หรือ “หมิงร้อยเสียง” อายุ 35 ปี ศิลปินนักร้องตาบอดตั้งแต่กำเนิด ตั้งใจแต่งเพลง “สถิตในใจไทยนิรันดร์” เพื่อน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยขับร้องสดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวโคราชได้ฟัง
นายสรรพสิทธิ์ เล่าว่า ได้แรงบันดาลใจ แต่งเพลงนี้ หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รู้สึกใจหายโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง แม้จะไม่เคยได้เห็นพระองค์ด้วยสายตา แต่สัมผัสได้ถึงพลังแห่งความเมตตา และความห่วงใย ประชาชนคนไทยทุกคน ผ่านพระสุรเสียงและสารคดีพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย
ตนจึงตั้งใจใช้ความสามารถทางดนตรีที่มีอยู่ ถ่ายทอดแนวคิดผ่านเนื้อเพลง ที่สะท้อนถึงการทรงงานอย่างหนักของทั้งสองพระองค์ เพื่อให้คนไทยได้รำลึกถึงพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ ของ “พ่อหลวง” และ “แม่หลวง” ที่ทรงทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอด เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน และแสดงให้เห็นว่า ความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จะยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราชาวไทยทุกคนตลอดไป