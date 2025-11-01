นครราชสีมา ศิลปินตาบอด น้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถ่ายทอดความจงรักภักดี ผ่านบทเพลง “สถิตในใจไทยนิรันดร์” แม้มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ถึงพระเมตตา

1 พ.ย. 68 – ที่ลานุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา นายสรรพสิทธิ์ ถือพุดซา หรือ “หมิงร้อยเสียง” อายุ 35 ปี ศิลปินนักร้องตาบอดตั้งแต่กำเนิด ตั้งใจแต่งเพลง “สถิตในใจไทยนิรันดร์” เพื่อน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยขับร้องสดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวโคราชได้ฟัง

นายสรรพสิทธิ์ เล่าว่า ได้แรงบันดาลใจ แต่งเพลงนี้ หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รู้สึกใจหายโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง แม้จะไม่เคยได้เห็นพระองค์ด้วยสายตา แต่สัมผัสได้ถึงพลังแห่งความเมตตา และความห่วงใย ประชาชนคนไทยทุกคน ผ่านพระสุรเสียงและสารคดีพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย

ตนจึงตั้งใจใช้ความสามารถทางดนตรีที่มีอยู่ ถ่ายทอดแนวคิดผ่านเนื้อเพลง ที่สะท้อนถึงการทรงงานอย่างหนักของทั้งสองพระองค์ เพื่อให้คนไทยได้รำลึกถึงพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ ของ “พ่อหลวง” และ “แม่หลวง” ที่ทรงทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอด เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน และแสดงให้เห็นว่า ความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จะยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราชาวไทยทุกคนตลอดไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
2

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า
3

แห่ชื่นชมทีมหมอ-พยาบาล คลอดเด็กแฝดบนรถ แฟนหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ด
4

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
5

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน
6

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
7

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
8

สะเทือนใจ ข้อความลาบนฝ่ามือ แพทย์หญิงอินเดียแฉ โดนตำรวจขืนใจ ก่อนก่อเหตุสลด
9

ทั้งขำทั้งสงสาร ฝรั่งแทบคลั่ง เจอระบบอึ่งที่ไทยครั้งแรก อยากรู้มันคือตัวอะไร ถึงขั้นเดินตามหา
10

ถึงคิว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนเตรียมรับ 1,700 บาท เปิดเงื่อนไข-เช็กเงินเข้าวันไหน