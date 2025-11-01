สมุทรสงคราม กลุ่มศิลปะเยาวชน “สตรีทอาร์ต” ถวายความอาลัย พระพันปีหลวง จัดนิทรรศการรวมภาพหายาก “พระองค์ท่าน” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
1 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มศิลปะเยาวชน “สตรีทอาร์ต” จังหวัดสมุทรสงคราม จัดนิทรรศการ รวบรวมภาพหายากของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และความผูกพัน ที่เคยเสด็จฯ เยือนเมืองแม่กลอง เพื่อให้ชาวสมุทรสงคราม จดจำพระองค์ตลอดไป
สำหรับ นิทรรศการแห่งความประทับใจ ครั้งนี้ จัดแสดงอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ท่าน้ำวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยเป็นการรวมตัวของคนศิลปะในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มสตรีทอาร์ต” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ที่รังสรรค์ผลงานศิลปะตามริมถนนเพชรสมุทรวรวิหาร
โดยกลุ่มดังกล่าว ได้รวบรวมภาพหายาก และภาพทรงจำของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งมีพระสิริโฉมงดงาม และพระสรวล (รอยยิ้ม) ตลอดเวลาที่ทรงงาน มาจัดแสดงอย่างสมพระเกียรติ เพื่อเป็นภาพความทรงจำของพระองค์ท่านตลอดไป
ทพ.มานะชัย ทองยัง ผู้ประสานงานกลุ่มสตรีทอาร์ต กล่าวด้วยความอาลัยว่า การเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสมุทรสงครามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวม 2 ครั้ง ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแก่ชาวสมุทรสงครามไม่เสื่อมคลาย
“เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ท่าน (เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568) ทำให้ชาวสมุทรสงครามโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก ทางกลุ่มสตรีทอาร์ต จึงได้รวบรวมภาพหายากเหล่านี้มาจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวสมุทรสงคราม น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน และพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป”