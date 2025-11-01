บุรีรัมย์ ครูสอนศิลปะพุทไธสง ซาบซึ้ง พระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” จรดปากกาเขียน “แม่ของแผ่นดิน” ซ้ำๆ ปรากฏภาพ “พระองค์ท่าน” ทรงแย้มพระสรวล งดงามยิ่งนัก โพสต์ กลุ่มศิลปะ แห่กดไลฟ์-แชร์ เพียบ คอมเมนต์ชื่นชมความงดงาม ร่วมน้อมรำลึกแสดงความอาลัย
1 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าว เดินทางไปพบ นายณัฏฐ์ จันพลแสน หรือครูนัด อายุ 30 ปี ครูสอนศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ซึ่งเป็นบุคคลที่วาดภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้มีการ โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊ก ในกลุ่มที่มีชื่อว่า ‘ART & CRAFT Lovers Market’ ซึ่งเป็นเพจสาธารณะแสดงผลงานทางศิลปะ ของกลุ่มคนที่มีใจรักในผลงานศิลปะที่มีสมาชิกว่า 7 แสนคน
โดยพบว่า หลังจาก นายณัฏฐ์ หรือ ครูนัด ได้โพสต์ภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ได้บรรจงใช้ปากกาเขียนคำว่า “แม่ของแผ่นดิน” ถ่ายทอดออกมาวาดเป็นลายเส้นตัวหนังสือคำเดิมซ้ำๆ จนปรากฏเป็นภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระพันปีหลวง ขณะทรวงแย้มพระสรวล ซึ่งเป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่ง
ซึ่งทันทีที่ได้มีการนำภาพไปโพสต์ลงกลุ่ม ได้มีการแชร์ต่อกว่าพันครั้ง และมีคอมเมนต์ต่างแสดงความชื่นชมในความงดงามของภาพ และร่วมแสดงความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เป็นจำนวนมาก
นายณัฏฐ์ หรือครูนัด เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการวาดภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า ทันทีที่ได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่เป็นเทคนิคของตัวเองอยู่แล้ว โดยการนำคำว่า “แม่ของแผ่นดิน” มาเขียนร้อยเรียงเป็นภาพของพระองค์ท่าน
ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นการเขียนข้อความด้วยคำว่า “แม่ของแผ่นดิน” ร้อยเรียงจนเกิดเป็นภาพให้เกิดแสงเงามีการเขียนซ้ำๆ ตัวอักษร จนเกิดเป็นภาพผลงานที่สมบูรณ์ ในฐานะของพสกนิการขององค์ท่าน และในฐานะที่เป็นข้าราชการครู ที่สอนศิลปะด้วย จะน้อมนำออกคำสอนของพระองค์ท่าน และสืบสานต่อยอด เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้น้อมสำนึกรัก และหวงแหนในสถาบันฯ และรักในประเทศชาติของตัวเองมากยิ่งขึ้น
สำหรับภาพนี้ ตนได้เริ่มวาดขึ้นมาภายหลังมีการประกาศจากสำนักพระราชวัง ถึงการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง โดยใช้ระยะเวลาในการวาดภาพ 1 วัน และหลังจากนั้นก็ได้อัพผลงานชิ้นนี้ลงในเพจเฟซบุ๊ก ก็มีทั้งคนเข้ามากดไลค์เยอะมาก และก็มีการแชร์ต่อ รวมถึงคอมเมนต์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เป็นจำนวนมาก
ครูนัด กล่าวต่อว่า ตั้งแต่วัยเด็กตนเคยดูข่าวในทีวี มักจะเห็นการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนพสกนิกรของพระองค์ท่าน กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทำให้ตนมีความประทับใจ ที่ได้เห็นพระองค์ทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองค์
แต่พอได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคต ก็เลยเกิดความเสียใจ เลยนำความรู้ความสามารถที่ตนมี มาถ่ายทอดสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นนี้ออกมา โดยมีความตั้งจะนำผลงานชิ้นนี้ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ว่าผลงานศิลปะ ก็สามารถสะท้อนสังคม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรู้รักหวงแหนในสถาบันมากยิ่งขึ้น
ซึ่ง พระองค์ท่าน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งตนเองในฐานะข้าราชการครู ที่เป็นคนที่ทำงานด้านศิลปะ ก็จะน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่าน มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ครูนัด กล่าวอีกว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้เทคนิคและข้อความคำว่า “แม่ของแผ่นดิน” มาเขียนเป็น พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน ก็เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ส่วนภาพนี้ตนก็จะไม่ขาย โดยตั้งใจจะเอามาเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กนักเรียนเขาได้เรียนรู้ต่อไป
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ที่ได้เห็นการทรงงานของพระองค์ท่าน ที่เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารต่างๆ จากที่ตนเองได้เห็นในข่าวมาตั้งแต่เด็ก เห็นการเสด็จทรงงานของพระองค์ท่านกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกลาที่ 9 และมาได้รู้ข่าวว่า ท่านเสด็จสวรรคต ก็รู้สึกสะเทือนใจและเสียใจมาก จึงนำมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ โดยการร้อยเรียงถ้อยคำด้วยคำว่า แม่ของแผ่นดิน ให้เกิดเป็นภาพเขียนซ้ำๆ จนเกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่าน
ทั้งนี้ ตนหวังว่า ภาพนี้จะเป็นสื่อเตือนใจ ให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังภาพนี้ที่เขียนว่า “แม่ของแผ่นดินสถิตในใจไทยนิรันดร์” ส่วนสาเหตุที่เลือกวาดภาพมุมนี้ เพราะว่า เป็นมุมที่พระองค์ท่านกำลังแย้มพระสรวล ได้สดใสงดงาม แสดงออกถึง พระบารมี และพระเมตตา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์