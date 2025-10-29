สาวเมืองสุราษฎร์ธานี โชว์เงินขวัญถุง ธนบัตรฉบับละ 500 พระพันปีหลวง ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ เชื่อช่วยชีวิตคู่ราบรื่น การงานรุ่งเรือง
วันที่ 29 ต.ค.2568 นางธิดารัตน์ มีศรี อายุ 47 ปี ชาวเมืองสุราษฎร์ธานี ได้นำธนบัตรฉบับละ 500 บาท ชนิดที่ด้านหน้า เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนด้านหลังเป็นรูปพระพันปีหลวงร่วม 30 ฉบับ เป็นของสะสมของ ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีไม่ถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใบแรกถูกเก็บมานานแล้วกว่า 13 ปี ในกระเป๋าเงินเป็นเงินขวัญถุงตามความเชื่อของคนไทย ออกมาให้ผู้สื่อข่าวดู
โดยจุดเริ่มต้นของการสะสม นางธิดารัตน์ มีศรี เล่าว่า เมื่อประมาณปี 2554 แม่ของตนได้ธนบัตรชนิดนี้มา และชอบที่ด้านหน้ามีในหลวงรัชกาลที่ 9 และด้านหลังมีรูปพระพันปีหลวง ในหนึ่งใบมีคู่บารมีอันเป็นที่รักของคนไทย จึงมอบให้ตนเองเก็บเป็นเงินขวัญถุง ซึ่งขณะนั้นตนเองมีอาชีพชาวสวนยางพารา
หลังจากเก็บธนบัตรดังกล่าวเป็นเงินขวัญถุง ก็พบจุดเปลี่ยน จนปี 2555 ได้โอกาสเริ่มทำร้านเครื่องมือสื่อสาร จากนั้นด้วยความชอบและความเชื่อ เมื่อเจอธนบัตรชนิดเดียวกันจากลูกค้าที่มาซื้อของก็จะเก็บสะสมไว้จนสามารถเก็บสะสมได้เกือบสามสิบใบ ซึ่งการค้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆ และพัฒนารูปแบบมาจนเป็บบริษัทขนาดเล็ก เช่นเดียวกับชีวิตคู่ก็ราบรื่นมาด้วยดีตลอด
ซึ่งนอกจากนางธิดารัตน์ จะสะสมธนบัตรแล้ว สามีและแม่ก็ร่วมสะสมเช่นกัน ทำให้ในครอบครัวมีธนบัตรตั้งแต่ฉบับละ 1000 จน 50 บาท รวมหลายร้อยฉบับที่เก็บไว้เป็นของสะสม ไม่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงธนบัตรที่ระลึกที่หาดูยากอีกหลายฉบับ จนเข้าขั้นเป็นนักสะสมธนบัตร และจะยังคงสะสมต่อเนื่อง ด้วยความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย