รมว.ยุติธรรม เผย ผู้ต้องขัง ราชทัณฑ์ในเรือนจำ และ ทัณฑสถาน ทั่วประเทศไทย น้อมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ร่วมใจจัดทำริบบิ้นสีดำไว้อาลัย แจกจ่าย ประชาชน ห้วงการไว้ทุกข์
30 ต.ค. 68 – พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายในการจัดทำริบบิ้นสีดำ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในห้วงเวลาการไว้ทุกข์ของปวงชนชาวไทยทุกคน โดยความร่วมใจของเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับพระเมตตา และน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อ ประชากรทุกหมู่เหล่า ไม่เว้นแม้แต่ ผู้ที่อยู่หลังกำแพง
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอรับริบบิ้นสีดำ ถวายความอาลัย ได้ ณ บริเวณด้านหน้าเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ