เก่งแท้! ลุง รปภ.อายุ 63 ความจำโคตรเทพ บอกเลขบนกระดาษยาวหลายเมตรถูกทุกตัว ลองสุ่มหยิบกระดาษกำมือ จิ้มได้เลยไม่มีผิดสักตัว แค่เห็นผ่านตาจำได้หมด

วันที่ 31 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @lac_ger โพสต์คลิปความน่าทึ่งของลุง รปภ. ความจำเป็นเลิศ เพราะสามารถจดจำตัวเลขที่ผ่านตาได้หมด โดยระบุข้อความว่า ณ บริษัทแห่งหนึ่งบางเสาธง หนึ่งในล้าน ลุง รปภ.อายุ 63 ปี เลข 3,000 กว่าจำได้ทุกตัว”

โดยในคลิป ผู้โพสต์ได้หยิบกระดาษกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร แต่ยาวหลายเมตร ซึ่งข้างในจดตัวเลขเอาไว้ตั้งแต่หัวจรดท้าย ก่อนจะทดสอบความสามารถในการจดจำของลุงรปภ.

ซึ่งลุงนั้นก็ได้ลากเก้าอี้ไปนั่งห่าง ก่อนจะค่อยๆ บอกตัวเลขที่อยู่บนกระดาษ ตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้าย ไม่มีผิดสักตัว โดยตัวเลขบนกระดาษนั้นมีมากถึง 195 ตัว แต่ลุงก็บอกได้มีผิดเลย และผู้โพสต์บอกว่า “ตัวเลขนี้เป็นเลขคนที่มาแลกบัตรกับเขาที่ป้อม รปภ. ลุงจำได้หมดใครเคยมา”

จากนั้นก็ได้ทดสอบหยิบแผ่นกระดาษที่ด้านหน้าเขียนตัวหนังสือ ส่วนด้านหลังเขียนตัวเลข ถูกใส่ไว้ในโหลพลาสติกเป็นร้อยๆ ใบ โดยผู้โพสต์ได้สุ่มหยิบออกมาจำนวนมาก ก่อนที่จะให้ลุง รปภ.ทายตัวเลขด้านหลัง ซึ่งก็อบถูกทุกใบไม่มีผิดเลย

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ทึ่งความสามารถในการจดจำของลุง รปภ. ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริง โดยผู้โพสต์ยังคอมเมนต์บอกอีกว่า “พนักงานขนส่งที่มาบริษัทนี้ เลขบัตรประชาชนเค้าจำได้หมดเลย”

