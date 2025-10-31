เปิดนาที อัยการเชียงใหม่ ก้าวพลาดตกบันได “เส้นเลือดในสมองแตก” หามส่ง ICU เผยอาการล่าสุด แพทย์เตือนเป็นอุทาหรณ์ขณะขึ้น-ลงบันได

วันที่ 31 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ขณะ นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดเชียงใหม่ กำลังเดินลงบันไดตามคณะ ก่อนจะหยุดหันมองข้างหลัง แล้วในจังหวะจะก้าวต่อ ได้เหยียบขั้นบันไดพลาด พลัดตกบันไดลงไปด้านล่าง

โดยมูลนิธิแพทย์ชนบทได้ระบุข้อความว่า “ขึ้น-ลงบันไดอย่าหันรีหันขวาง อัยการจังหวัดเชียงใหม่ตกบันไดเส้นเลือดแตกในสมอง ต้องเข้าห้อง ICU การลงบันไดให้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัย คือ ต้องจับราวบันไดตลอดเวลาที่เดินขึ้น-ลงครับ”

ล่าสุดมีรายงานว่า นายธวัชชัย พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงอยู่ในห้อง ICU โดยมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

