ผบช.ตชด. รับเอกสารจริง! ไม่ขัดน้ำใจ ‘กัน จอมพลัง’ ยันยุทโธปกรณ์ไม่ขาดแคลน เผยเพิ่งมีเหตุปะทะในรอบ 40 ปี แจงปมชื่อหน่วยงานไม่ตรง

ภายหลัง กัน จอมพลัง โชว์เอกสารขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนจากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โดยเอกสารดังกล่าว ลงลายเซ็น พ.ต.อ.กวีพงษ์ ชลการ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี

วันที่ 31 ต.ค. 2568 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริง ที่ทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้สนับสนุนเสื้อเกราะมา ซึ่งการสนับสนุนเป็นน้ำใจที่ประชาชนมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจของตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเราไม่ได้ขัดอะไร

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่ายุทโธปกรณ์ของเราไม่ได้ขาดแคลนหรือไม่มี ซึ่งทางกองบัญชาการมีการจัดสรรให้อยู่ตลอด อยู่ที่ความจำเป็นของแต่ละท้องที่ และเหตุการณ์การปะทะเพิ่งจะมีในรอบ 40 ปี ทำให้กำลังพลต้องมีการปรับเปลี่ยน และอาจจะไม่พอดีในแต่ละคน เช่น เสื้อเกราะ ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เท่านั้นที่มอบสิ่งของให้ แต่ยังมีหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนสิ่งของต่างๆ ทั้งอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ กล่าวอีกว่า ทางเรามีการทำบันทึกเก็บเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใบอนุโมทนา หรือเอกสาร ส่วนที่มีเอกสารออกไปในวันที่ 19 ส.ค. นั้น เป็นการทำงานทางธุรการ เพราะทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เป็นคนขอหนังสือยืนยัน ทางเราจึงทำกลับไป แม้ว่าจะมีการส่งมอบเสื้อเกราะแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้น

ส่วนประเด็นที่ในเอกสารมีการพิมพ์ว่า “ที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22” แทนที่จะเป็น “กองกำกับการ” พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า เป็นการตั้งเป็นที่ทำการในช่วงที่มีเหตุการณ์ ซึ่งที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เป็นการบริหารเหตุการณ์ คล้ายวอร์รูม หรือ ศปก. และการตั้งที่ทำการ จะมีความปลอดภัยมากกว่าการเข้าไปในพื้นที่ หากมีการประชุม หรือการประสานงานต่างๆ

ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
2

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
3

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
4

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
5

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
6

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
7

อย่าชะล่าใจ! 5 สัญญาณเตือน ระวังเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว ใครมีอาการอย่าปล่อยผ่าน
8

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
9

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
10

70 ชีวิตระทึก! รถบัสนักศึกษา ม.ดัง พุ่งชนกัน ดับ 1 คามอเตอร์เวย์ เจ็บระนาว คนขับเผยปมเบรก