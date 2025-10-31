ร้านสเต๊กดังเตรียมนับถอย ปิดกิจการถาวร อัดโปรอำลาแบบจุกๆ แบบไม่เคยทำมาก่อน ขอบคุณทุกการสนับสนุน และความทรงจำดีๆ ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของเรา
วันที่ 31 ต.ค.68 ร้านสเต๊ก “Arlek Steakhouse and Churrascaria” โพสต์เตรียมนับถอยหลังเปิดกิจการอย่างเป็นทางการ พร้อมอัดโปรอำลา โดยระบุว่า
โอกาสสุดท้าย! Arlek Steakhouse ขอประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการ ถึงลูกค้าทุกท่านที่รัก Arlek Steakhouse ตลอดมา เราขอแจ้งให้ทราบว่าร้านเราจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันสุดท้าย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมงานขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน ทุกรอยยิ้ม และทุกความทรงจำดีๆ ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของเรา เพื่อให้ทุกท่านได้มาสัมผัสประสบการณ์ Churrasco สไตล์บราซิลแท้ๆ และเมนูโปรดอีกครั้ง ก่อนที่เราจะกล่าวคำอำลา เราขอมอบ “โปรโมชั่นอำลา” ให้ทุกท่านค่ะ
โปรโมชั่นอำลาสุดยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยทำมาก่อน!
-บุฟเฟต์ชูร์รัสโค เพียง 700 บาทสุทธิ (จากปกติสุทธิ 875 บาท)
-เมนู A La Carte ลดทันที 50% ทุกเมนู!
ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 เท่านั้น
นี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ลิ้มลองบุฟเฟต์สไตล์บราซิลในแบบฉบับ Arlek Steakhouse อย่าปล่อยให้โอกาสสุดท้ายนี้หลุดลอยไป! จองโต๊ะล่วงหน้าเพื่อมาสร้างความทรงจำสุดท้ายกับเรานะคะ