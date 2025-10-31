ตำรวจคือที่พึ่ง เข้าไปช่วยคุณยาย ลูกป่วยไม่ยอมกินยา เห็นสภาพน่าเวทนา กล่อมจนยอม อยู่กันแค่ 2 คน ชาวเน็ตแห่เป็นห่วง เจ้าตัวรับปากจะเข้ามาดูบ่อยๆ
วันที่ 31 ต.ค.68 หมู่ปอนด์ ตำรวจสายตรวจ โพสต์คลิปลง TikTok @mupon16 หลังมีประชาชนโทรขอความช่วยเหลือมา ก่อนเข้าไปที่บ้าน เห็นสภาพแล้วน่าเวทนา โดยระบุข้อความว่า “ตำรวจคือที่พึ่ง จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตำรวจไม่ช่วย ใครจะช่วย”
โดยในคลิป หมู่ปอนด์ พร้อมกับบัดดี้ ขี่รถจยย.สายตรวจ เข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งประชาชนโทรมาขอความช่วยเหลือ เมื่อไปถึงเห็นหญิงสูงอายุยืนรออยู่หน้าบ้าน โดยอยู่กับลูกแค่ 2 คน เมื่อคุณยายเห็นตำรวจก็ดีใจมาก
หมู่ปอนด์จึงสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น คุณยายก็บอกว่า ลูกไม่ยอมกินยา จากนั้นจึงเดินเข้าไปข้างในบ้าน ซึ่งลูกของคุณยายนอนป่วยอยู่ ก่อนจะพยายามช่วยคุย จนลูกของคุณยายยอมลุกขึ้นมากินยา
และก่อนจะกลับยังได้สั่งไว้ว่าอย่าดื้อ ให้เชื่อฟังแม่หน่อย เพราะแม่แก่แล้ว อย่าทำให้แม่เหนื่อยมาก ก่อนจะเขียนเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวทิ้งไว้ให้คุณยาย เผื่อวันหลังมีเรื่องอะไรจะได้โทรได้โดยตรง ไม่ต้องโทรไป 191 เนื่องจากคุณยายอายุมากแล้ว อยู่กับลูกแค่ 2 คน แถมลูกก็ป่วยด้วย ขณะที่ชาวเน็ตต่างฝากฝังคุณยายไว้กับหมู่ปอนด์ดูแล ซึ่งหมู่ปอนด์ก็บอกว่าจะพยายามเข้าไปดูบ่อยๆ