น้องสาวเล่นเกมออนไลน์ เห็นสิ่งผิดปกติ เริ่มมีแผลตามตัวโผล่มาเรื่อยๆ ยึดมือถือมาดูแทบช็อก รีบลบทุกแอคเคานต์ ไม่ให้เข้าคอมมูนี้อีก เผยมีเด็กทำแบบนี้หลายคน ฝากผู้ปกครองสอดส่องลูกหลาน

วันที่ 31 ต.ค.68 เพจ “Drama-addict” โพสต์เตือนภัย ฝากเตือนถึงผู้ปกครอง ช่วยสอดส่องบุตรหลานที่เล่นเกมออนไลน์ อาจเจอเรื่องน่าสลดหดหู่แบบนี้ โดยระบุว่า

ลูกเพจฝากเคสเตือนภัยมาถึงพ่อแม่ที่ลูกๆ เล่นเกมออนไลน์ เขาเล่าว่า น้องสาวเขา เล่น roblox แล้วไปเข้าคอมมูแห่งนึง ใน discord หลังจากนั้นที่บ้านสังเกตว่า น้องเขาเริ่มมีร่องรอยแผลตามร่างกาย

เขาก็สงสัยว่าน้องมีปัญหาอะไรอยู่รึเปล่า เลยลองเช็คในมือถือดู พบว่าในคอมมูดิสคอร์ดที่น้องเขาเล่น มันเป็นกลุ่มที่ชักชวนให้เด็กทำร้ายตัวเอง แล้วถ่ายภาพแผลมาอวดกันในกลุ่ม รวมถึงมีคนมาขอให้คนในกลุ่มส่งภาพพวกลามกอนาจาร หรือภาพเฟติสบางอย่างไปแชร์กันในกลุ่ม ซึ่งน้องเขาก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ด้วย

เขาเลยยึดมือถือน้องมาลบทุกแอคเคานต์ ไม่ให้เข้าไปเล่นกลุ่มคอมมูที่ว่านี่อีก และเข้มงวดเรื่องการเล่นเกมกับการเล่นเน็ทของน้องเขาอย่างละเอียด เขาเลยฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่า ระวังไว้ใน discord มีอะไรบ้าๆ บอๆ แบบนี้เยอะ และถ้าเราปล่อยให้เด็กเล่นโดยไม่เฝ้าระวัง เด็กจะตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้ได้

พอเขามาเตือนภัยลงเฟซ ปรากฏว่ามีผู้ปกครองอีกหลายคนทักไปคุย เพราะลูกหลานเขามีอาการแบบเดียวกันเลย คุยไปคุยมา ปรากฏว่าลูกหลานเขาก็เข้ากลุ่ม discord ที่ว่าเช่นกัน น่าจะมีเด็กไทยหลงไปเข้ากลุ่มพวกนี้หลายคนอยู่ครับ

ที่มา : Drama-addict

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
2

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
3

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
4

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
5

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
6

70 ชีวิตระทึก! รถบัสนักศึกษา ม.ดัง พุ่งชนกัน ดับ 1 คามอเตอร์เวย์ เจ็บระนาว คนขับเผยปมเบรก
7

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
8

ร้านสเต๊กดังเตรียมนับถอย ปิดกิจการถาวร อัดโปรอำลาแบบจุกๆ แบบไม่เคยทำมาก่อน
9

อย่าชะล่าใจ! 5 สัญญาณเตือน ระวังเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว ใครมีอาการอย่าปล่อยผ่าน
10

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน