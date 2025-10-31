น้องสาวเล่นเกมออนไลน์ เห็นสิ่งผิดปกติ เริ่มมีแผลตามตัวโผล่มาเรื่อยๆ ยึดมือถือมาดูแทบช็อก รีบลบทุกแอคเคานต์ ไม่ให้เข้าคอมมูนี้อีก เผยมีเด็กทำแบบนี้หลายคน ฝากผู้ปกครองสอดส่องลูกหลาน
วันที่ 31 ต.ค.68 เพจ “Drama-addict” โพสต์เตือนภัย ฝากเตือนถึงผู้ปกครอง ช่วยสอดส่องบุตรหลานที่เล่นเกมออนไลน์ อาจเจอเรื่องน่าสลดหดหู่แบบนี้ โดยระบุว่า
ลูกเพจฝากเคสเตือนภัยมาถึงพ่อแม่ที่ลูกๆ เล่นเกมออนไลน์ เขาเล่าว่า น้องสาวเขา เล่น roblox แล้วไปเข้าคอมมูแห่งนึง ใน discord หลังจากนั้นที่บ้านสังเกตว่า น้องเขาเริ่มมีร่องรอยแผลตามร่างกาย
เขาก็สงสัยว่าน้องมีปัญหาอะไรอยู่รึเปล่า เลยลองเช็คในมือถือดู พบว่าในคอมมูดิสคอร์ดที่น้องเขาเล่น มันเป็นกลุ่มที่ชักชวนให้เด็กทำร้ายตัวเอง แล้วถ่ายภาพแผลมาอวดกันในกลุ่ม รวมถึงมีคนมาขอให้คนในกลุ่มส่งภาพพวกลามกอนาจาร หรือภาพเฟติสบางอย่างไปแชร์กันในกลุ่ม ซึ่งน้องเขาก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ด้วย
เขาเลยยึดมือถือน้องมาลบทุกแอคเคานต์ ไม่ให้เข้าไปเล่นกลุ่มคอมมูที่ว่านี่อีก และเข้มงวดเรื่องการเล่นเกมกับการเล่นเน็ทของน้องเขาอย่างละเอียด เขาเลยฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่า ระวังไว้ใน discord มีอะไรบ้าๆ บอๆ แบบนี้เยอะ และถ้าเราปล่อยให้เด็กเล่นโดยไม่เฝ้าระวัง เด็กจะตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้ได้
พอเขามาเตือนภัยลงเฟซ ปรากฏว่ามีผู้ปกครองอีกหลายคนทักไปคุย เพราะลูกหลานเขามีอาการแบบเดียวกันเลย คุยไปคุยมา ปรากฏว่าลูกหลานเขาก็เข้ากลุ่ม discord ที่ว่าเช่นกัน น่าจะมีเด็กไทยหลงไปเข้ากลุ่มพวกนี้หลายคนอยู่ครับ
ที่มา : Drama-addict