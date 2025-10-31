ทั้งขำทั้งสงสาร ฝรั่งแทบคลั่ง เจอระบบอึ่งที่ไทยครั้งแรก อยากรู้มันคือตัวอะไร ถึงขั้นเดินตามหา ร้องลั่น “ผมนอนไม่ได้เลย นี่มัน Luxury จริงดิ”
วันที่ 31 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @tnp_bsl โพสต์คลิปหลังไปเจอชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง ได้ยินเสียงอึ่งร้องถึงกับนอนไม่ได้ จนต้องตามพนักงานโรงแรมมาช่วยดูว่ามันคืออะไร โดยระบุข้อความว่า
“ฝรั่งเจอระบบอึ่งที่ไทยครั้งแรก” หลังจากนี้ ก็มีพนักงานขับรถกอล์ฟ มาดูอีก 2-3 รอบ มาส่องไฟช่วยกันหา พอรถมา อึ่งเงียบหมด แต่พอพนักงานกลับไปมันร้องต่อทั้งคืน จนชาวต่างชาติเค้าขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอก
โดยในคลิป ระหว่างที่ชายต่างชาติคนดังกล่าวกำลังพักผ่อนอยู่ในโรงแรมมีระดับ แต่กลับได้ยินเสียงอึ่งร้องรบกวนดังไม่หยุด จนต้องแจ้งพนักงานมาช่วยตามหาว่ามันคืออะไร และจะจัดการยังไง พร้อมทั้งยังวิดีโอคอลฟ้องเพื่อนไปด้วยว่าเจอกับอะไรอยู่
จากนั้นก็ช่วยกันเดินตามหา ซึ่งชายต่างชาติถึงกับร้องออกมาดัง เพราะหงุดหงิดกับเสียงร้องของอึ่ง พอผ่านไปสักพักก็เจอตัว จึงถามพนักงานว่า มันอันตรายหรือไม่ เพราะเพิ่งเคยเห็นอึ่งเป็นครั้งแรก พนักงานก็ตอบว่า ไม่อันตราย
ซึ่งชายต่างชาติถึงกับบ่นกับพนักงานโรงแรมว่า “ผมนอนไม่ได้เลย นี่มัน Luxury จริงดิ” แต่พนักงานก็ตอบว่า “ขอโทษด้วยครับ มันเป็นเรื่องปกติ” ลูกค้าต่างชาติบอกอีกว่า “นี่มันเกินกว่าเป็นกบแล้ว ถามจริง” พนักงานตอบว่า “พอดีฝันนี้ฝนมันตกครับ”