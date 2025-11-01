อดทนเจ็บปวดมาเป็นปี! เมียแฉนางงามมีมงมีตำแหน่งแอบกินสามี เปิดแชทอึ้งมาก ลั่นไม่ควรมีที่ยืนในสังคม หลอกเงินรีดไถจนสามีติดหนี้สิ้น ทั้งที่ตัวเองก็มีสามีแล้ว ชาวเน็ตอยากรู้เลยใคร
เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่ง ออกมาโพสต์เล่านิทานถึงผู้หญิงมีตำแหน่งนางงงามแอบมามีสัมพันธ์กับสามีของเจ้าตัว พร้อมทั้งแฉแชทต่างๆที่เห็นแต่ละคำพูดแล้วอึ้งมาก ทั้งถ้อยคำหยาบและคำพูดด่าทอเด็กว่า
“มีนิทานมาเล่าให้ฟังค่ะ แต่งงานอยู่กินกับสามีมา3 ปีมีลูกด้วยกัน2 คน ได้มีผู้หญิง คนหนึ่งที่มีตำแหน่งนางงาม แอบมีความสัมพันธ์ชู้สาวกันพาออกหน้า ออกตา ลูกคนโตเพิ่ง1ขวบ คนเล็กยังอยู่ในท้อง ขนาดเด็กนางยังด่าเสียหาย จนเป็นสาเหตุให้หย่ากับสามี คนแบบนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคม ทั้งๆที่ตัวเองก็มีผัวอยู่แล้ว ทำลายครอบครัวคนอื่นเพราะความอยากได้ ไม่รู้จักพอ ไม่มีศีลธรรม ความเป็นมนุษย์”
“หลอกเงิน รีดไถ จนสามีต้องเป็นหนี้สิ้น
*สาเหตุที่จับได้ นางงามคนนี้เริ่มอยากมีตัวตนแสดงตัว แล้วเห็นแชทที่คุยกับสามี บอกคิดถึง นัดกันไปไหนมาไหน
*อดทนเจ็บปวดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปี
*#สิ้นสุดความอดทน”
ด้าน เพจ อรรถรส แชร์โพสต์ภรรยาแฉนางงามแย่งสามีดังกล่าว พร้อมทั้งคอมเมนต์ถามใต้โพสต์ขึ้นมาด้วยว่า “นางงามคนไหนนนนนนนนน” ซึ่งสาวเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า “คนสวยเมืองโอ่ง”
ท่ามกลางคอมเมนต์สนั่นที่เห็นแชทและรับรู้เรื่องราวดังกล่าวแล้วต่างวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ นานา และอยากรู้ว่านางงามมีตำแหน่งนั้นคือใคร