ชาวเน็ตแห่เอ็นดู ทหารหนุ่มใจคอไม่ดี กลัวเข้าเวรไม่ทัน ซื้อตั๋วไปโคราช แต่คนขายดันขายตั๋วนครราชสีมาให้ เดี๋ยวจะลงผิดที่
กลายเป็นเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาทัน เพราะทหารหนุ่มจะรีบกลับไปเข้าเวรที่ค่ายทหารในโคราช แต่คนขายตั๋วดันขายตั๋วนครราชสีมาให้ หลัง สมาชิก TikTok @aor_chokdee นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ลงด้วยความเอ็นดู เพราะชอบในความซื่อๆ ของเจ้าตัว
โดยระบุข้อความว่า “เอ็นดูพี่ทหาร คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆ คงจะตกใจมากนึกว่าจะไปลงผิดที่ บอกไปตรงๆ ก็ได้แต่อยากหยอกพี่เขา” ซึ่งในคลิป ทหารเดินมาบอกกระเป๋ารถทัวร์ว่า ซื้อตั๋วลงผิดที่ เนื่องจาก จะซื้อตั๋วไปลงโคราช แต่ในตั๋วเป็นนครราชสีมา ตอนซื้อก็ไม่ได้ดูตั๋ว เพราะจะรีบไปเข้าห้องน้ำ และกลัวไปเข้าเวรไม่ทัน
ก่อนที่กระเป๋ารถทัวร์จะอธิบายให้ฟังว่า โคราชกับนครราชสีมาคือที่เดียวกัน เจ้าตัวถึงกับหัวเราะออกมา ไม่รู้จะด้วยความโล่งใจหรือเขินก็ไม่ทราบ แต่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูทหารคนนี้เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวมีญาติมาคอมเมนต์ว่า “หลานชายเองจ๊ะ น้องเป็นคนซื่อๆ”