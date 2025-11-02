ชาวเน็ตแห่เอ็นดู ทหารหนุ่มใจคอไม่ดี กลัวเข้าเวรไม่ทัน ซื้อตั๋วไปโคราช แต่คนขายดันขายตั๋วนครราชสีมาให้ เดี๋ยวจะลงผิดที่

กลายเป็นเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาทัน เพราะทหารหนุ่มจะรีบกลับไปเข้าเวรที่ค่ายทหารในโคราช แต่คนขายตั๋วดันขายตั๋วนครราชสีมาให้ หลัง สมาชิก TikTok @aor_chokdee นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ลงด้วยความเอ็นดู เพราะชอบในความซื่อๆ ของเจ้าตัว

โดยระบุข้อความว่า “เอ็นดูพี่ทหาร คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆ คงจะตกใจมากนึกว่าจะไปลงผิดที่ บอกไปตรงๆ ก็ได้แต่อยากหยอกพี่เขา” ซึ่งในคลิป ทหารเดินมาบอกกระเป๋ารถทัวร์ว่า ซื้อตั๋วลงผิดที่ เนื่องจาก จะซื้อตั๋วไปลงโคราช แต่ในตั๋วเป็นนครราชสีมา ตอนซื้อก็ไม่ได้ดูตั๋ว เพราะจะรีบไปเข้าห้องน้ำ และกลัวไปเข้าเวรไม่ทัน

ก่อนที่กระเป๋ารถทัวร์จะอธิบายให้ฟังว่า โคราชกับนครราชสีมาคือที่เดียวกัน เจ้าตัวถึงกับหัวเราะออกมา ไม่รู้จะด้วยความโล่งใจหรือเขินก็ไม่ทราบ แต่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูทหารคนนี้เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวมีญาติมาคอมเมนต์ว่า “หลานชายเองจ๊ะ น้องเป็นคนซื่อๆ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
3

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
4

ไฟไหม้บ้าน เผาวอดทั้งหลัง คลอกร่าง อดีตพนักงานการไฟฟ้า ดับสลด
5

ที่แท้ฝีมือ รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพสลดในบ้าน เปิดปากสารภาพ
6

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
7

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล 8 นาย
8

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
9

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลตรี" ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
10

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ12 เตือน อากาศแปรปรวน มรสุมถล่ม ฝนตกหนัก