หนุ่ม รปภ.โคตรเซ็ง จากยืมรถสู่ความบรรลัย เพิ่งรู้หัวหน้าฝ่ายผลิตสร้างเรื่องใหญ่โต ย้อนกลับมาสืบหาความจริงเอง ไล่ล่าชนรถพังไปหลายคัน
วันที่ 2 พ.ย.68 เฟซบุ๊กเพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7” โพสต์เรื่องเล่าจากลูกเพจ “จากยืมรถสู่ความบรรลัย เพราะตอนไล่ล่ามันชนเละ” ซึ่งลูกเพจเล่าว่า
ผมทำงานเป็น รปภ. ทำงานปกติ ในวันเสาร์ 1/11/68 ได้รับจ้างไปเข้ากะที่บริษัทใหญ่ชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้เจอชายคนนึงเป็นพนักงานของบริษัทนี้ ผมไปทำงานวันแรก เขาดูรู้จักกับคนในบริษัท เดินยิ้มทักทายเหมือนคนใจดี
มาทราบทีหลังว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิต เดินเข้ามาหาผมที่จุดเข้าเวร ยืมรถมอไซต์ไปซื้อกับข้าว 8.30 น. หลังจากนั้นเขาหายไปชั่วโมง เดินกลับมารถผมหายไป เลยเดินไปถาม เขา แต่กลับขึ้นรถเก๋งคันสีขาวของเขาแล้วขับหนีออกไป เลยคิดว่าน่าจะโดนแล้ว จึงไปแจ้งความไว้ที่ สน.ทุ่งสองห้อง
ผมกลับมาที่จุด ผมเริ่มหาข้อมูลของชายคนนี้ ทำทุกทางที่จะติดต่อได้ สุดท้ายได้เบอร์โทรมา นาย บ (นามแฝง) ผมได้ติดต่อหา นาย บ โทรไม่ติด ไลน์อ่านแต่ไม่ตอบ เพื่อนร่วมงานก็ติดต่อช่วยตามรถ ไม่ติด ผมเลยลองเอาเบอร์ไปแอดไลน์ ปรากฏขึ้นชื่อมา ผมเลยทักไปอ่านไม่ตอบเหมือนกัน
เลยถ่ายใบแจ้งความให้ไป ปรากฏว่าตอบกลับมา ผมไม่ได้ขโมย ผมผิดไปแล้ว ผมกลัว ผมก็คุยไปเรื่อยๆ จนตำรวจมาหาที่จุดแล้วมาบอกกับผมว่า นาย บ ไปดึงสร้อยทอง 1 บาท จากคุณป้าท่านนึง แล้วนำรถผมไปคว่ำ จนพัง
ตอนนี้ตำรวจยกรถผมไปไว้ที่ สน.บางเขน ผมก็ตกใจมาก ตำรวจบอกจะไม่ได้รถคืนถ้าจับคนร้ายไม่ได้ นาทีนั้นผมเลยต้องทำทุกวิธีที่จะจับคนร้ายให้ได้ จนนำมาซึ่งการไล่ล่าชนรถคนเละเทะไปหลายคัน