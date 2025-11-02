แมลงเข้าหูเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่แมลงเข้าหูแล้วยังมีชีวิตอยู่แถมเดินไปเดินมา
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่า เกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเด็กชายคนหนึ่งเข้ารับการตรวจเนื่องจากมีอาการปวดหูและหูอื้อต่อเนื่อง แพทย์ตรวจพบว่ามี แมลงสาบตัวเป็น ๆ กำลังคลานอยู่ลึกเข้าไปในช่องหูของเขา โดยที่เด็กชาย อยู่ในอาการกลัวและเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยแพทย์ต้องใช้เวลาหลายนาทีจึงจะสามารถคีบแมลงที่ยังดิ้นอยู่ตัวนั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์
รายงาน ระบุว่า แม่ของเด็กชายพาบุตรชายไปพบแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยในตอนแรกคิดว่าลูกมีอาการหูอักเสบทั่วไป แต่เมื่อแพทย์ใช้กล้องเอนโดสโคปตรวจดู ก็พบกับแมลงสาบที่ยังมีชีวิตอยู่ การที่แมลงสาบยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้การนำออกมาจากช่องหูเป็นไปอย่างยากลำบาก
โดยมีคลิปที่ แสดงถึงนาทีที่แพทย์เผยแพร่ออกมา แสดงให้เห็นว่าแพทย์ใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวัง และใช้เวลาหลายนาทีจึงสามารถนำแมลงสาบออกมาได้ทั้งตัว โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมกับหูของเด็กชาย ภายหลังเหตุการณ์นี้ แพทย์ได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครอง รักษาความสะอาดภายในบ้าน และหมั่นตรวจดูสภาพหูของเด็ก ๆ เป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก