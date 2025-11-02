จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังสาวรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง พอมาถึงตั้งใจออกไปวีน แต่ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน ภาวนาให้ทั้งคู่กลับถึงบ้านปลอดภัย

วันที่ 2 พ.ย.68 เฟซบุ๊กเพจ “ท่านเปา” แชร์เรื่องราวของสาวคนหนึ่ง หลังรออาหารจากไรเดอร์นานหลายชั่วโมง พอมาถึงตั้งใจออกไปวีน แต่กลับต้องน้ำตาไหล กลายเป็นสงสารแทน โดยระบุว่า

เรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในกลุ่ม GrabFood หลังเจ้าของโพสต์เล่าว่า เมื่อคืนเธอสั่งอาหารในแกร็บตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่ง แต่รอจนถึงสี่ทุ่มกว่าอาหารก็ยังไม่มาส่ง ตอนนั้นทั้งหิว ทั้งหงุดหงิด ตั้งใจจะออกไป “วีน” คนขับเพราะคิดว่าทำงานช้า

แต่พอเปิดประตูออกไป เห็นภาพตรงหน้า ไรเดอร์ยืนเปียกฝนอยู่กลางสายฝน ส่วนที่พักเท้าของมอเตอร์ไซค์ มีเด็กน้อยนั่งคุดคู้หลบฝนอยู่เงียบๆ เธอบอกว่า “ตอนนั้นน้ำตาไหลทันที” จากความโกรธกลายเป็นความสงสาร เลยหยิบเงินให้พ่อของน้องไปซื้อเสื้อกันฝน พร้อมภาวนาให้ทั้งคู่กลับถึงบ้านปลอดภัย

