“กัน จอมพลัง” เคลียร์ปมโควตาหวย 2 แสนใบ ยันไม่มี ท้าให้ไปตรวจสอบได้ เตรียมตั้งทีมทนายฟ้องคนโจมตี

จากกรณี นายสนธิญา สวัสดี ยื่นหนังสือถึง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” และ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” จากกรณีดราม่าจัดตั้งมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ รวมไปถึงตรวจสอบการให้โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล จากกรณีให้โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลกับ “กัน จอมพลัง” จำนวน 2 แสนใบต่องวด อ่านข่าว สนธิญา ร้อง บช.ก. ตรวจสอบมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” ปมโควตาสลากฯ 2 แสนใบ

ล่าสุดวันที่ 3 พ.ย.68 กัน จอมพลัง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ยืนยันว่าตนไม่มีโควตาสลากฯ อย่างที่ถูกกล่าวหา ตนได้แจ้งไปหลายรอบแล้วว่า มันไม่มี ซึ่งถ้าหากมีจริง ตนก็คงไม่มานั่งขายของ และมองว่าเรื่องนี้มันเช็คได้ สามารถดูที่ฐานระบบว่ามีชื่อของตนอยู่ในโควตาหวยหรือไม่ คนที่ดูข่าวอย่าเชื่ออะไรง่าย เพราะว่าในอนาคตอาจจะตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ได้

เบื้องต้น ตนได้เตรียมทีมทนายความ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ดำเนินการกับบุคคลที่ออกมาโจมตีตน ทำให้เสียหาย ดังนั้นใครที่ออกมากล่าวหาตนโดยที่ไม่มีหลักฐานและหน่วยงานพิสูจน์แล้วว่าตนโปร่งใสจริง ก็ต้องออกมารับผิดชอบ โดยเรื่องนี้ตนดำเนินการอยู่ แต่แค่ไม่ได้ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียล ให้เกิดประเด็นเท่านั้น

