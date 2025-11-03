หนุ่ม 21 ทำงาน ‘สแกมเมอร์’ ปอยเปต แต่ดันไปทะเลาะกับสาวไทย ที่เป็นเมียบอสชาวจีน อยู่ไม่ไหวหนีกลับไทยช่องทาวธรรมชาติ มาปีนบ้านลักทรัพย์
นนทบุรี – พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี พร้อม พ.ต.ท.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รอง ผกก.สส., ร.ต.ท.ประดิษฐ์ศิลป์ คุณเลิศ รอง สว.สส. ตำรวจสืบสวน ร่วมกันจับกุม นายวุฒิพงษ์ อายุ 47 ปี และ นายนนทวัฒน์ อายุ 21 ปี พร้อมของกลาง เครื่องสูบน้ำ 1 ตัว เสื้อผ้าที่สวมใส่ก่อเหตุ 2 ชุด รถจักรยานยนต์
สืบเนื่องจาก น.ส.พรเพ็ญ อายุ 51 ปี ผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท.วีระพล เกษกำจร รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ ว่ามีคนร้ายก่อเหตุปีนเข้ามาลักพระบูชาหลวงพ่อโสธร 1 องค์ เครื่องสูบน้ำ 1 ตัว ภายในบ้านพัก อ.เมืองนนทบุรี
หลังเกิดเหตุ ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบคนร้ายเป็นชาย 2 คน ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยบ้านเกิดเหตุ ก่อนนำรถไปจอดไว้อีกซอย แล้วเดินมาปีนเข้าบ้านผู้เสียหาย หลังจากได้ทรัพย์สินแล้วได้ขับรถหลบหนีไป
ต่อมา ตำรวจสืบทราบว่าคนร้ายคือ นายวุฒิพงษ์ และ นายนนทวัฒน์ จึงได้ติดตามไปจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก
นายวุฒิพงษ์ ผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ได้ชักชวน นายนนทวัฒน์ ขับรถก่อเหตุปีนบ้านลักทรัพย์ ได้พระบูชาหลวงพ่อโสธร 1 องค์ และเครื่องสูบน้ำ 1 ตัว หลังได้ทรัพย์สินนำไปขายได้เงินมา 1,000 บาท ยังไม่ทันได้แบ่งเงิน ก็ถูกตำรวจตามมาจับกุมตัวได้ ซึ่งตนเพิ่งประกันตัวออกมาได้ 2 เดือน หลังถูกจับคดีลักทรัพย์เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา
นายนนทวัฒน์ รับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ ที่พนมเปญ 8 เดือน ต่อมาถูกย้ายไปที่ปอยเปตและถูกหัวหน้าแก๊งคนจีนซ้อมทำร้าย เพราะตนไปมีปัญหากับเมียหัวหน้าแก๊งคนจีน ซึ่งเป็นคนไทย ตนเลยหนีกลับมาไทยผ่านช่องทางธรรมชาติด้านหลังตลาดอินโดจีน เมื่อวันที่ 27 ต.ค. พอกลับมาไม่มีเงินใช้จ่าย จึงร่วมก่อเหตุลักทรัพย์