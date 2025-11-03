ถนนแจ้งวัฒนะสาหัส! น้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ รถยนต์จอดเสียเพียบ สะพานข้ามแยกเมืองทองธานี จอดติดอยู่บนสะพานจำนวนมาก

จากสภาพฝนที่ถล่มลงมาหลายพื้นที่ในช่วงเย็นถึงค่ำ โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากบนถนนหลายสาย โดยเฉพาะถนนแจ้งวัฒนะที่มีน้ำท่วมสูง

แฟนเพจเฟซบุ๊ก JS100 รายงานว่า ช่วงเวลา 23.43 น.หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ มีน้ำท่วมขังสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดเสียเป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกับบริเวณ ซอยแจ้งวัฒนะ 28 ที่น้ำท่วมสูงจนบางจุดมองไม่เห็นทางเท้า และมีรถจอดเสียกลางถนนจำนวนหนึ่ง

ล่าสุดเวลา 01.15 น. (4 พ.ย.) บนสะพานข้ามแยกเมืองทองธานี มุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ด พบรถจอดติดอยู่บนสะพานเป็นจำนวนมาก

อ้างอิง : JS100 / X @Poppy03317950 / X @worawan7634 / X @DrewCrewzz

