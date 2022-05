'โทนี่' ออกคลับเฮาส์ ถวายความจงรักภักดี ในหลวง ร.10 เนื่องในวันฉัตรมงคล

‘โทนี’ ออกคลับเฮาส์ ถวายความจงรักภักดี ในหลวง ร.10 เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 ‘โทนี่ วู้ดซัม’ หรือนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พูดในคลับเฮาส์ ร่วมกับกลุ่ม Care ในหัวข้อ Thaksin Regime in the Multiverse of Poorness

“ก่อนอื่นผมต้องขอเริ่มต้นด้วยวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นวันฉัตรมงคลของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ผมขอกราบถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งบางคนอาจจะสับสนว่า เมื่อรัชกาลที่ 9 วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม แต่รัชกาลที่ 10 วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ที่เพิ่งผ่านไปก็ขอกราบถวายความจงรักภักดีครับ”