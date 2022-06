"ทนายตั้ม" แนะวิธีเป็นพลเมืองดียังไงให้ไม่ซวย หลัง 'เคนลี Take Me Out' ขู่เอาผิดถ่ายคลิป

จากกรณี มีคลิปว่อนโซเชียล “เคนลี Take Me Out” ทะเลาะ ทำร้ายร่างกายแฟน จากนั้นมีสาวเข้าไปช่วย กลับโดนหาต่อว่า แถมยังปรี่ประชิดตัว พูดจาท้าทาย แถมยังจะเอาผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ ข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เนื่องจากถ่ายคลิปโดยไม่ได้รับการยินยอมและไปโพสต์ลงโซเชียล ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

“ทนายตั้ม” แนะวิธีเป็นพลเมืองดียังไงให้ไม่ซวย หลัง ‘เคนลี Take Me Out’ ขู่เอาผิดคนถ่ายคลิป เผยถ่ายได้ แต่โพสต์ต้องเซ็นเซอร์หน้า

