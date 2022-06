จัดสเต็ปจุกๆ ‘วอลเลย์ฯ โลก’เผยคลิปลูกยางสาวไทยโชว์แดนซ์ ชาวเน็ตอวยยศ ในการแข่งขันสนามสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 2 วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 202

จบไปแล้วสำหรับสนามสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 2 การแข่งขัน วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2022″ (FIVB Volleyball Women’s Nations League 2022) แข่งที่เมืองเกซอน ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทัพลูกยางสาวไทยลงสนามดวลกับทีมอันดับ 1 ของโลก อย่างสหรัฐอเมริกา สาวไทยสู้อย่างเต็มที่ และต้านไม่ไหวพ่ายไป 1-3 เซต ด้วยสกอร์ 25-17, 13-25, 23-25 และ 18-25

แต่แม้จะพ่ายอันดับ 1 ของโลกไป แต่ทัพลูกยางสาวไทยกลายเป็นที่จดจำในโลกออนไลน์ เมื่อแอคเคาท์หลัก Volleyball World เผยแพร่คลิปนักวอลเลย์บอลไทยไหว้ทักทายแฟนลูกยาง เพื่อรายงานตัวก่อนลงสนาม อาทิ แก้วกัลยา และ พิมพิชญา ที่พนมมือและย่อลงไปไหว้ พร้อมโบกมือทักทายแฟนๆ

ส่วน ชัชชุอร โมกศรี โชว์สเต็ปแดนซ์ จน Volleyball World ตัดคลิปมาเผยแพร่ พร้อมข้อความว่า “Chatchu-on & Thai players making player intro SO MUCH FUN!” หรือ ชัชชุอร และทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามพร้อมความสนุกสนาน ทำให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ในสนามที่ 3 จะแข่งขันที่ประเทศบัลแกเรีย ลงสนามวันที่ 29 มิ.ย. พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ วันที่ 30 มิ.ย. พบกับทีมชาติโดมินิกัน วันที่ 2 ก.ค. พบกับทีมชาติบราซิล และวันที่ 3 ก.ค. พบกับทีมชาติอิตาลี

Chatchu-on & Thai players making player intro SO MUCH FUN!

Watch their #VNL match vs reigning & Olympic champions USA 🇺🇸 LIVE NOW ON VBTV.

#BePartOfTheGame #volleyball #VNL2022 pic.twitter.com/65mlUW4Onb

— Volleyball World (@volleyballworld) June 19, 2022