คำผกา ชี้ ฟีฟ่าเขารู้ ถ้าไม่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลก รัฐจะโดนคนครึ่งประเทศด่า เหตุใดต้องลดราคาให้ อัดกฎ Must Have & Must Carry ทำให้เอกชนเมินช่วยซัพพอร์ต

15 พ.ย. 2565 – ความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ที่ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 20 พ.ย.-18 ธ.ค. ราคา 1,600 บาท ภายหลังฟีฟ่าแจ้งผลเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ได้แค่เล็กน้อย แต่ยอดเงินยังสูงอยู่เกินงบประมาณที่ กกท. มีอยู่เพียง 1,000-1,100 ล้านบาท ซึ่งต้องรอดูทีท่าฟีฟ่า ว่ายอมลดราคาหรือออกเงื่อนไขพิเศษ และได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดทันหรือไม่

ล่าสุด อั๋น ภูวนาท และ แขก คำผกา ได้มานั่งพูดคุยกันประเด็นดังกล่าวในรายการ “ข่าวจบ คนไม่จบ” ผ่านช่องทาง ข่าวสดออนไลน์

ถ้าตนเป็นฟีฟ่า ตนก็จะถามว่า จะมาเร่งรัดอะไรเอา 1-2 วันนี้ เรื่องแบบนี้เขาเจรจาต่อรองกันมาล่วงหน้าเป็นปี กีฬาทุกชนิดในโลกนี้เป็นอุตสาหกรรม และเป็นธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายกระจายรายได้ไปสู่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมนั้น ๆ

ในเมื่อเขารู้ว่าคุณอยากได้ในช่วงเวลานี้ ใครจะลดราคาให้คุณได้ เขารู้ว่าถ้าคุณไม่ได้ลิขสิทธิ์ คุณจะโดนแฟนบอลเกินครึ่งประเทศด่า หน้าตักคุณก็สูงถ้าไม่ได้ลิขสิทธิ์ ยังไงคุณก็ต้องจ่าย ทำไมฟีฟ่าต้องมาลดราคาให้เรา ในเมื่อเขารู้ว่าเราอยากได้มาก

กลับไปดูต้นตอปัญหา Must Have & Must Carry เป็นกฎที่สร้างกันขึ้นมาเอง ทำให้เอกชนไม่มาซื้อลิขสิทธิ์นี้ เพราะคุณไปตัดไม้ตัดมือตัดขาเอกชน แล้วพอถึงวินาทีสุดท้าย คุณจะไปกรรโชกทรัพย์จากเอกชนมา แต่มันไม่มีพ่อค้าคนไหนหรอก ที่จะควักเงิน 400-500 ล้าน โดยไม่ได้อะไรกลับมา หรือไม่คุ้ม เมื่อเอกชนดึงเกม แล้วคุณไม่มีอำนาจไปต่อรองกับฟีฟ่า โอกาสที่คุณจะวืดลิขสิทธิ์ก็สูง