เป็นเวทีดนตรีระดับโลก ที่มาจัดที่ประเทศไทย สำหรับ เวที Rolling loud เทศกาลดนตรีฮิปฮอประดับโลก ภายในงานมีไลน์ศิลปินต่างชาติชื่อดังจำนวนมาก

โดยเวที ​ของ Dababy แร็ปเปอร์ชาวอเมริกัน ​ขึ้นโชว์สุดมัน แถมยังคืนกำไรให้กับแฟนคลับด้วยการแจกแหลก ​ตั้งแต่เสื้อ รองเท้า ถุงเท้า และลงจากเวทีไปแจกหมวกให้คนดูในตอนสุดท้าย เหลือแต่กางเกง⁣

งานนี้หนุ่มไทยสุดโชคดี ได้รับรองเท้า Nike Air Jordan 1 “Lost & Found “ พร้อมลายเซ็นของ Dababy เอาไว้ได้ ซึ่งพบว่า มีคนมาเสนอราคาหลักแสนเพื่อขอซื้อรองเท้าคู่นี้เลยทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่า งานนี้ไม่มีขายแน่นอน

DaBaby was turnt up at #rollingloudthailand 🎡pic.twitter.com/E40DFpyHTU

