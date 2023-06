บุกจับ ผับ-บาร์ดัง กลางเมืองเชียงใหม่ นำเด็กต่ำกว่า 18 ขายบริการให้ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบเปิดสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

8 มิ.ย. 2566 – กรมการปกครอง ได้รับแจ้งเบาะแสจากองค์กรทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ สืบทราบว่า ร้าน My tirak Bar และ ร้าน My tirak pub ตั้งอยู่ซอยลอยเคราะห์ ซอย 3 ก ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีการแอบนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาขายบริการทางเพศให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ

จึงได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง (ศกปค.) สำนักการสอบสวนและนิติการ เข้าดำเนินการสืบสวนร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ส่งสายลับลงพื้นที่เพื่อทำการสืบสวนร้านดังกล่าว จากการลงพื้นที่ พบว่ามีการเปิดเป็นร้านบาร์-อะโกโก้ และมีการแอบแฝงการขายบริการทางเพศเด็กจริง

โดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ร้าน My tirak Bar และ ร้าน My tirak pub พบว่ามีผู้แสดงตัวเป็นผู้จัดการร้าน นอกจากการแฝงขายบริการทางเพศเด็กแล้ว ร้าน My tirak pub ยังเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ทำการจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดี

ขณะชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายในโรงแรมบริเวณใกล้เคียง พร้อมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหาย ได้จำนวน 3 คน ซึ่งได้พาตัวไปเข้าสู่กระบวนการกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) เพื่อคัดกรอง และคัดแยกโดยสหวิชาชีพ หลังจากนั้นทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้เสียหายเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ จากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป