อยากกลับบ้าน! แฟนคลับอินเตอร์ ชาวเวียดนาม บินลัดฟ้ามาคอนเสิร์ตไทย แต่ยังไม่ทันได้เข้างาน กระเป๋าเงิน-พาสปอร์ตหาย เครียด กลับบ้านไม่ได้ วอนโซเชียลช่วย

สาวเวียดนามรายหนึ่งออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ วอนกระแสโลกโซเชียลช่วย หลังบินลัดฟ้ามาประเทศไทย เพื่อเข้าชมคอนเสิร์ต Love Out Loud Fan Fest 2023 : LOVOLUTION ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 นี้

ทว่าก็เกิดเรื่องราวสุดช้ำ เมื่อเธอทำกระเป๋าเงินหายก่อน ซึ่งในกระเป๋าดังกล่าวมีของสำคัญมากมาย รวมไปถึงพาสปอร์ตอยู่ด้วย เป็นเหตุให้เธอไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้

โดยเธอได้โพสต์ภาพเอกสารการลงบันทึกประจำวัน พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ฉันมาจากเวียดนาม นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาประเทศไทย เพราะฉันอยากดูคอนเสิร์ต แต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้ว”

“ตอนนี้ฉันกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไร ฉันไม่รู้จักใครเลยในประเทศไทย ฉันทำเอกสารสำคัญ เงิน และตั๋วหายทั้งหมด” พร้อมติดแฮชแท็กงานคอนเสิร์ต #LOLFanFest2023

รายละเอียดในเอกสารการลงบันทึกประจำวัน ใจความว่า “เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 เวลาประมาณ 20.30 น. เธอได้ขึ้นรถแท็กซี่จากเซ็นทรัลเวิลด์ มาถึงร้านตุ้ยหมูกระทะ&บ่อตกกุ้ง ซอยเจริญนคร 16 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. ก่อนจะพบว่าทำกระเป๋าเงินหาย โดยที่เธอไม่รู้ว่ากระเป๋าเงินหายไปตอนไหน และหายที่ใด”

“ภายในกระเป๋าสตางค์ มีหนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชนเวียดนาม, เงินสดจำนวน 4,500 บาท, บัตร ATM ของธนาคารเวียดนาม, ตั๋วคอนเสิร์ต ของ gmm รอบการแสดง 24-25 มิถุนายน 2566”

โดยเธอได้แจ้งในคอมเมนต์ว่า เธอพยายามติดต่อทั้งร้านอาหารและแท็กซี่แล้ว แต่ก็ไม่พบ เธอหวังว่าทุกคนจะช่วยแชร์โพสต์นี้ให้เธอ เพื่อที่เธอจะได้ของคืนและสามารถเดินทางกลับบ้านได้

อย่างไรก็ดี เธอยังคอมเมนต์บอกว่า เธอยังคงรักประเทศไทยเหมือนเดิม เป็นความผิดของเธอเองที่ทำหาย วอนขอโลกโซเชียลช่วยกระจายข้อมูล ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจ

I come from Vietnam. This is my first time to Thailand because I want to see them perform but now maybe not anymore. Now I’m scared and don’t know what to do. I don’t know anyone in Thailand. I lost all my important papers, money and tickets LOL 😭

