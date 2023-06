มติชนเตรียมเปิดงาน “เกษียณสโมสร” ไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023 ตรวจสุขภาพฟรี

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 มิ.ย. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จับมือองค์กร และหน่วยงานพันธมิตรสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานงานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” ระหว่าง 29 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

โดยในปีนี้ ไฮไลต์ยังคงอยู่ที่ “เมืองสุขภาพ” ที่โรงพยาบาลชั้นนำเข้าร่วมบริการตรวจสุขภาพฟรีคับคั่ง เช่น สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตรวจคลื่นหัวใจด้วยเครื่อง EKG, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน บำบัดลดปวดกระดูกกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Laser Shock Wave Ultrasound, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตรวจวัดความดันหลอดเลือดแดง, โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ข้อมือ พร้อมให้คำปรึกษา, มูลนิธิศูนย์ถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ ยังมีการเพิ่มบริการตรวจเฉพาะทางพิเศษที่สุด ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน, ตรวจดูความผิดปกติภายในดวงตาและจอประสาทตา ถ้าพบว่าจอประสาทตาเสื่อมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะได้รักษาอย่างทันท่วงที หากตรวจแล้วพบว่าเป็นต้อกระจก และเข้าเกณฑ์ จะได้รับสิทธิ์ผ่าตัดฟรี 50 เคส, ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย AI รู้ผลภายใน 3 นาที ช่วยคัดกรองภาวะมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น, ตรวจเช็กระดับการได้ยิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงสมองเสื่อม, ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ และวัคซีน Moderna ป้องกันโควิด-19 ฟรี

นอกจากนี้ ยังมี 30 เวทีเสวนาที่ดีที่สุด โดยกูรูและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Health Talk เรื่องล้มเรื่องใหญ่ ภัยผู้สูงอายุ โดย ศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, เทคนิคการดูแลเรื่องอาหาร-ป้องกันสำลัก

โดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ผู้อำนวยการสถาบัน จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์, รู้ทัน PM 2.5 – มะเร็งปอดในคนไม่สูบบุหรี่ ภัยเงียบจาก ฝุ่น PM2.5 ที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปัญหาสุขภาพฟัน และนวัตกรรมปี 2023

โดย อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์ และ อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปัญหาการได้ยินกับความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม โดย อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร แพทย์เฉพาะทางด้านโสตประสาทวิทยา ศูนย์การได้ยิน การสื่อสารและการทรงตัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น

Health knowledge : เทคโนโลยีชุดบอดี้สูท เรเชล – นวัตกรรมสำหรับสังคมอายุยืน โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย การออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ อ.กนกลักษณ์ ดูการณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, สร้างบ้าน ปรับที่พักให้ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

โดย ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ และ Head of Happiness Science Hub ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center; RISC) และคุณอนันต์ โพธิรัชต์ Style and Collection design team lead BAUEN By SCG, Death Talk ศิลปะแห่งความตายและการใช้ชีวิต โดย นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ CEO & Co-founder Health at Home, Silver Age สุขใจ ธุรกิจยุคใหม่เพื่อผู้สูงอายุ โดย นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยแพทย์ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส และคุณขนิษฐา คันธะวิชัย “KIP Care” Start up กับบริการพาผู้สูงอายุหาหมอโดยเน้น “คนไปเป็นเพื่อน”

Perspective : สมาร์ท สมวัย กับไลฟ์สไตล์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มวลเมฆสื่อความหมาย กับ “ชายผู้หลงรักมวลเมฆ” โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี (เอ็มเทค) สุขเกษียณรอบด้าน (สุขภาพ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ) โดยคุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย

ร่วมเปิดประสบการณ์พิเศษกับ 8 เวิร์กชอปสร้างสมดุลชีวิต สมุนไพร บำรุงกาย บำบัดใจให้แข็งแรง อาทิ เคล็ดลับ “ดูแลดวงตา” บำบัด รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร, เทคนิคป้องกัน – บริหารเข่า ด้วยสมุนไพรบำรุงกระดูก, เปิดสูตรลับ “ชาสมุนไพร” ปรับสมดุลร่างกาย เสริมคุณภาพการนอน, ปรับสมดุลร่างกาย ห่างไกลเบาหวาน ไขมัน ความดัน โดย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นอกจากนี้ ยังมี มหัศจรรย์การพับกระดาษโอริงามิ ช่วยบำบัดกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง เพิ่มความแข็งแกร่งให้จิตใจ โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี (เอ็มเทค), ทำคลิปแสนง่าย เปิดโลกวัยเก๋า สู่ดาว TikTok โดย ยังแฮปปี้ (Young Happy)

ส่วนภายในงานยังสามารถช้อปสนุกกับ 100 ร้านค้า ทั้งสินค้าสุขภาพชุมชน นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในราคาพิเศษ เช่น Mini Healthy Book Fair งานหนังสือเล็กๆ เพื่อคนรักสุขภาพ แหล่งรวมหนังสือสุขภาพที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุด มากที่สุด พร้อมราคาพิเศษลดสูงสุด 25% และหนังสือราคาพิเศษ 50 บาท

ส่วนผู้ที่ชื่นชอบสมุนไพร ชวนชมสวนสมุนไพรดูแลระบบสุขภาพวัยเกษียณเพื่อการพึ่งพาตนเอง จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมแจกหนังสือ “จดหมายถึงแม่หมอสมุนไพรใช้แล้วแชร์” วันละ 100 เล่ม และแจกสมุนไพร 4 วัน 4 ชนิด วันละ 100 ต้น ตั้งแต่ เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป วันที่ 29 มิ.ย. แจกต้นมหาหงส์ดอกเหลือง วันที่ 30 มิ.ย. แจกต้นหูเสือ วันที่ 1 ก.ค. แจกต้นลิ้นมังกร และวันที่ 2 ก.ค. 2566 แจกต้นเจ็ดกำลังช้างสาร พร้อมชิมชาสมุนไพร “ชาหงส์เสือมังกร” ทุกวัน

งานในปีนี้ ยังนับเป็นครั้งแรกที่ ธนาคารทิสโก้ และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก ที่เน้นให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ช่วยผลักดันให้คนไทยสามารถ “พลิกโฉมวางแผนเกษียณสู่เมกะเทรนด์” เตรียมพร้อมวัยเกษียณให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยจะมีการจัดบูธบริการให้คำปรึกษาตอบโจทย์ลูกค้าแบบองค์รวมทั้ง “กองทุน-ประกัน” และโปรโมชันพิเศษ รวมถึงให้ความรู้บนเวทีสัมมนาในงาน เพื่อให้คนไทยวางแผนเกษียณได้อย่างมีศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการและรองรับการมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแชริตี้สอยดาวลุ้นรางวัลพบกับมินิคอนเสิร์ต ไรอัล แชมป์ 200 สมัยไมค์หมดหนี้, โตโต้ Golden Song โฉมฉาย อรุณฉาน และแคมเปญ ยิ่งเก๋า ยิ่งได้ สำหรับผู้ที่มีอายุ 70-90 ปีขึ้นไป เข้าร่วมเวิร์กชอปเพื่อสุขภาพฟรี

คนรักสุขภาพและผู้สูงวัยไม่ควรพลาด Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” เริ่มแล้ว และจะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.นี้ ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน ทางออกที่ 2