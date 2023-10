แห่ยินดีลูกสาวรองนายกฯ 2ทายาทตระกูลดังจะเป็นทองแผ่นเดียวกัน ฝ้าย ปัทมรัตน์ กับแหวนเพชรเม็ดโต ประกาศข่าวดี หลวง-พสุ ขอแต่งงาน

เรียกว่าคอมเมนต์ยินดีกันรัวๆ หลังประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางผ่านอินสตาแกรมแล้ว สำหรับ หลวง – พสุ ลิปตพัลลภ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง และเป็นทายาทนักการเมืองดัง สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และ ฝ้าย ปัทมรัตน์ พหิทธานุกร ทายาทคนสวยของ ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ที่คบหาดูใจกันมาได้ระยะหนึ่ง

ล่าสุด ฝ้าย ปัทมรัตน์ พหิทธานุกร ได้โพสต์ภาพคู่สุดหวาน พร้อมอวดแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้าย แคปชั่นสุดหวานซึ้งกับจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ว่า “The beginning of our forever Thank you so much for all your kind messages and well wishes. We are so grateful for your love and support.” หลังจาก หลวง พสุ ขอแต่งงานเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ขณะที่ หลวง พสุ ก็โพสต์ภาพหวานคู่ลงไอจีสตอรี่เช่นกัน ท่ามกลางเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก