ชมบัลเลต์อลังการจากรัสเซีย ‘อันนา คาเรนินา’ ปิดม่านงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 25

ครบรอบ 25 ปี มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ เตรียมปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสุดยอดโชว์เคสแห่งวัฒนธรรมรัสเซีย การแสดงบัลเลต์ อันนา คาเรนินา (Anna Karenina) โดยคณะบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไอฟ์มาน บัลเลต์ (Eifman Ballet) การแสดงบัลเลต์ที่ฉีกกฎสรีระร่างกายของการเต้นบัลเลต์คลาสสิก

มาพร้อมโปรดักชั่นอลังการ โดยใช้แรงบันดาลใจจากผลงานสุดยอดวรรณกรรมเพื่อนำเสนอการแสดงบัลเลต์ที่แปลกใหม่ และการออกแบบท่าเต้นที่ฉีกกฎสรีระร่างกายให้ไปไกลกว่าบัลเลต์คลาสสิค เตรียมพาทุกคนตะลึงไปกับความสามารถของนักแสดงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือน “ศิลปะการแสดงของการกีฬา”

การแสดงบัลเลต์ อันนา คาเรนินา ในครั้งนี้ บอริส ไอฟ์มาน มุ่งเน้นไปที่การตีความเรื่องราวรักสามเส้าของ 3 ตัวละครหลัก ได้แก่ “อันนา” สาวสวยจากสังคมชั้นสูง “คาเรนิน” ผู้เป็นสามี และชู้รัก “เคานท์วรอนสกี” โดยใช้เพลงประกอบจากนักประพันธ์ยิ่งใหญ่ ไชคอฟสกี โดยเดลี่ เอ็กซ์เพรส กล่าวถึงการแสดงนี้ว่า “เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการที่มีการออกแบบท่วงท่าฉีกขาและยกตัวที่ท้าทายมากมาย แสดงให้เห็นถึงการต่อยอดเทคนิคการเต้นบัลเลต์ได้อย่างน่าทึ่ง”

สำหรับ ไอฟ์มาน บัลเลต์ (Eifman Ballet) เป็นคณะบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ก่อตั้งโดย บอริส ไอฟ์มาน (Boris Eifman) “พ่อมดเปี่ยมเวทมนตร์แห่งโรงละคร” ที่ได้รับการยกย่องจากเดอะนิวยอร์กไทมส์ให้เป็นอัจฉริยะของวงการบัลเลต์ของศตวรรษที่ 21 ก่อตั้งคณะไอฟ์มาน บัลเลต์ ด้วยจุดประสงค์ที่จะต่อยอดศิลปะการแสดงบัลเลต์

ร่วมเฉลิมฉลองการปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ด้วยการแสดงที่ต้องดูสักครั้งในชีวิต!! โดยการแสดงบัลเลต์ อันนา คาเรนินา (Anna Karenina) เปิดการแสดงเพียง 2 รอบเท่านั้น! ในวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 19.00 น. และวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำรองที่นั่งที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestivals หรือจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก Bangkok’s International Festival of Dance and Music หรือแอดไลน์ Official ที่ @bangkokfestivals