“โอลิเวอร์ ไซคส์” นักร้องนำวงร็อกระดัลตำนาน Bring Me the Horizon โผล่สักยันต์กับอาจารย์เหน่ง เสริมบารมี-ความสิริมงคล แฟนคลับแห่เดาสักลายอะไร

วันนี้ (7 พ.ย. 66) เรียกได้ว่าเป็นวงร็อกที่ผสมผสานกับแนวเมทัลคอร์ได้อย่างลงตัว สำหรับวงในตำนานขวัญใจชาวร็อกอย่าง ‘บริงมีเดอะฮอไรซัน’ (Bring Me the Horizon)

แถมในปีนี้วงดนตรีชื่อดังจากอังกฤษ ก็จะมีคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอีกด้วยกับ Bring Me The Horizon live in Bangkok 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ Union Hall นับเป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศสุดร้อนแรงแห่งปีเลยทีเดียว

ล่าสุดเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ต นักร้องนำของวงอย่าง “โอลิเวอร์ ไซคส์” (Oliver Sykes) ก็อัปไอจีสตอรี่ เผยภาพขณะที่ตนเองกำลังสักอยู่ด้วย

แต่ความพีกของการสักครั้งนี้ ไม่ใช่การสักลวดลายธรรมดา แต่หนุ่ม ‘โอลิเวอร์’ ไปสักยันต์กับ ‘อาจารย์เหน่ง’ ซึ่งเป็นลวดลาย การสักยันต์ลายไทย มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จะมีลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแฝงไว้ด้วยพุทธคุณ ถือเป็นลายสักที่ทรงคุณค่า

แถมขั้นตอนการสัก ก็ใช้วิธีการสักด้วยเข็มมือแบบโบราณ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นต้นตำหรับ โดย ‘อาจารย์เหน่ง’ เป็นอีกท่านที่อนุรักษ์วัฒนธรรมการสักยันต์แบบโบราณ มีความรู้ทั้งวิชาอาคมและภาษาโบราณ ทำให้ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นเอง

เมื่อหนุ่ม ‘โอลิเวอร์’ โพสต์ภาพดังกล่าวออกไป ก็กลายเป็นไวรัลฮือฮาหนักมากเลยทีเดียว แถมเจ้าตัวยังแท็กไอจีของสำนัก ‘อาจารย์เหน่ง’ อีกด้วย

ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความเท่คูลไม่ซ้ำใครของนักร้องนำคนดังกล่าว แถมยังแห่เดากันว่า ‘หนุ่มโอลิเวอร์’ จะสักยันต์เป็นลวดลายอะไร ซึ่งงานนี้ ใครที่อยากรู้ว่านักร้องหนุ่มเสียงทรงพลังคนนี้จะสักลายอะไร ก็คงต้องรอติดตามชมจากเจ้าตัวกันเอง

