ยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง “เซ็นทรัลเวิลด์” จุดฟินาเล่แห่งความภาคภูมิใจต้อนรับพลังมหาชนกว่า 3 แสนคน Bangkok Pride Parade 2025

วันที่ 1 มิ.ย.68 เซ็นทรัลพัฒนาและเซ็นทรัลเวิลด์ ย้ำบทบาท The Pioneer of Equality สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ฉลอง Pride Month เดินหน้ายกระดับประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Global Pride Destination ปักหมุดจุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ สิ้นสุดที่แลนด์มาร์กฟินาเล่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับขบวนพาเหรด Bangkok Pride กว่า 300,000 คน พร้อมกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square A–B 1 มิ.ย. 68

Bangkok Pride Parade 2025 จุดประกายความภาคภูมิใจในตัวตน พร้อมพลังแห่งความรักที่ไม่มีข้อจำกัด โดยขบวนปีนี้ ประกอบไปด้วย 5 ขบวน 5 สี 5 คอนเซปต์ เสน่ห์และอัตลักษณ์ที่เปิดกว้างสู่โลกที่เท่าเทียม และการฉลองความหลากหลายของชุมชน LGBTQIAN+ ทั่วโลก เริ่มตั้งขบวนแรก เวลา 14.00 น. ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ เดินขบวนบนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่ แยกราชประสงค์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

ขบวนพาเหรดแห่งความหลากหลาย 5 ขบวน 5 สี 5 คอนเซปต์ ภายใต้แนวคิด Born This Way

ขบวนสีแดง Born to be Loved ฉลองความรักและสิทธิสมรสเท่าเทียม

ขบวนสีม่วง Born to be Me ที่ส่งเสริมการรักตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวตน

ขบวนสีเขียว Born to be Part of One สะท้อนความเชื่อมโยงของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สังคม และโลก

ขบวนสีเหลือง Born to Create & Inspire ที่ให้พื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน LGBTQIAN+

ขบวนสีฟ้า Born to Heal Generations ที่เน้นการเยียวยาและการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม

เซ็นทรัลเวิลด์ สร้างปรากฏการณ์ Pride landmark ระดับโลกใจกลางเมืองตลอดเดือนมิถุนายน

“ตลาดโสด 3 #มาหาเสน่ห์ by Spicydisc” 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. ที่ลาน Square C–D รวมพลคนโสดใจกลางเมือง เช็คดวง เปิดไพ่ ขอพรคู่แท้จากพระพิฆเนศและพระตรีมูรติ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก ดัง พันกร, The Rube, Wizzle และ Nevone และปิดท้ายเดือนด้วย “Pride Talk by Galderma” 30 มิ.ย. ที่ลาน Square A–B เสวนาให้ความรู้ด้านการดูแลตัวเองและเสริมความงาม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ BEYOND THE RAINBOW 2025 นิทรรศการสุดชิค ที่จัดขึ้นเพื่อพาคุณไปตั้งคำถามไปถึงอนาคตของโลกที่ Beyond gender ’ถ้าหากเราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเพศ เราจะเป็นยังไง‘ ตามวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัลพัฒนา Imagining better futures for all ที่ลานหน้า centralwOrld 31 พ.ค. – 8 มิ.ย. 68

ชวนทุกคนมาร่วมฉลองงาน Pride เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ