มติชนจัด 50 ปี’ไทย-จีน’ เปิด’5ไฮไลต์’ร่วมฉลอง มิ.ย.สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟ อานันท์-เตช-สุทธิชัย หยุ่น11-13กรกฎา เสวนาใหญ่ เจ้าสัวธนินท์ปาฐก 22 กค.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมา 50 ปี โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 สมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ สมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับทางการจีน และหลังจากนั้น ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ดี เกื้อกูลต่อกันมาโดยตลอด กระทั่งมาถึงปีนี้ ความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปี เครือมติชนจึงขอร่วมเฉลิมฉลองกับความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยได้ประสานงานกับทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางสถานทูตเป็นอย่างดี

นายปราปต์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เครือมติชนได้จัดกิจกรรม “50 ปี ไทย-จีน The GOLDEN ROAD : FROM NOW TO ETERNITY” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี หลายด้าน ประกอบด้วย 1.จัดทำฉบับพิเศษ เฉลิมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 2.นำเสนอข่าวการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี ที่ทางสื่อทั้งหนังสือพิมพ์และออนไลน์ของเครือมติชนและนำเสนอรายงานพิเศษในหนังสือพิมพ์มติชนเกี่ยวกับความสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์มติชนได้ทยอยนำเสนอเป็นระยะๆ และจัดพื้นที่เฉพาะเพื่อเสนอข่าวและรายงานในสื่อออนไลน์ ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 2 มิถุนายนนี้

3.สัมภาษณ์พิเศษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 และเผยแพร่ทางช่องมติชนทีวี ตลอดจนนำเสนอรายการพิเศษทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและจีนทางช่องยูทูบของมติชนทีวี รวม 10 ตอน เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชนที่ทยอยนำเสนอสกู๊ปพิเศษ จำนวน 10 ตอน เช่นกัน 4.จัดสัมมนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน 3 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ 5.จัดงานดินเนอร์ทอล์กเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เย็นวันที่ 22 กรกฎาคม เบื้องต้นได้เชิญตัวแทนจากสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปาฐกถาพิเศษ

นายปราปต์กล่าวอีกว่า สำหรับรายการสัมภาษณ์พิเศษที่จะออกอากาศทางมติชนทีวีช่องทางยูทูบจะทยอยออกอากาศในเดือนมิถุนายนนี้ มติชนทีวีได้สัมภาษณ์พิเศษ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมัยนั้นเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนประสบความสำเร็จ สัมภาษณ์นายเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสมัยนั้นเป็นนักการทูตของไทยที่ร่วมในเหตุการณ์ความสัมพันธ์ทางการทูต รวมถึงสัมภาษณ์นายสุทธิชัย หยุ่น หนึ่งในสื่อมวลชนไทยที่เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เวลานั้นด้วย โดยจะเริ่มนำเสนอรายการสัมภาษณ์พิเศษตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

นายปราปต์ กล่าวอีกว่า เครือมติชนเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของสังคมโลก และจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับนานาชาติ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่เกื้อกูลกับประเทศไทยมานาน โดยเครือมติชนได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนตั้งแต่ยุคเก่าก่อนมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นความสำคัญในความสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งสองประเทศ เนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนดำเนินมาครบ 50 ปี จึงจัดกิจกรรมมากมายขึ้นมา โดยหวังว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไป

“กิจกรรมทั้งหมดเครือมติชน ประกอบด้วย กองบรรณาธิการมติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ศิลปวัฒนธรรม เส้นทางเศรษฐี มติชนทีวี สำนักพิมพ์มติชน รวมไปถึงศูนย์ข้อมูลมติชน หรือ MIC และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันคิดและดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนให้ยั่งยืนต่อไป” นายปราปต์กล่าว

ทางด้านนายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการมติชน กล่าวว่า ทางกองบรรณาธิการมติชนได้ติดต่อกับทางสถานทูตเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเครือมติชนเห็นความสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน โดยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีไทยจีน จึงจะจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ดังกล่าว พร้อมกันนั้นได้เชิญสถานทูตเข้ามาร่วมจัดงานกับทางเครือมติชนด้วย

ทั้งนี้ได้เรียนเชิญตัวแทนจากสถานทูตจีนเป็นเกียรติปาฐกถาพิเศษในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่เครือมติชนจัดดินเนอร์ทอล์ก ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับจากทางสถานทูตแล้ว ขณะเดียวกันทางกองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ ได้เชิญนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ปาฐกถาพิเศษ บอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะภาคเอกชนผู้บุกเบิกการทำธุรกิจกับประเทศจีนและประสบความสำเร็จ คิดว่ากิจกรรมทั้งหมดที่จะฉายภาพความสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-จีน และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เครือมติชนจะตีพิมพ์ฉบับพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน และแทรกในหนังสือพิมพ์เครือมติชน ในวันที่ 1 กรกฎาคมนั้น มีเนื้อหาบอกเล่าความสัมพันธ์ไทย-จีนตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบัน ฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในทุกระดับ

ขณะที่การสัมมนาและ Workshop จะจัดติดต่อกัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม เวลา 10.00-18.00 น. ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยจะมีนิทรรศการความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีน มีเสวนาหัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรระดับนำของประเทศ

อาทิ สุจิตต์ วงษ์เทศ พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นริศ จรัสจรรยาวงศ์ เป็นต้น ขณะเดียวกันจะจัด Workshop ให้ผู้สนใจสมัครอบรมเพื่อทำธุรกิจกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายหัวข้อ อาทิ “รู้จัก RED NOTE เครื่องมือการตลาดทรงพลัง เจาะเทคนิคสื่อสารให้คนจีนรัก” โดย ‘คุณเปี๊ยก’ บุญชัย ลิ่มอติบูลย์ “บุกตลาดจีนสำหรับแบรนด์ไทยในมุมมองของเฟิร์น K Innovation Digital Solution Partner” โดย คุณเฟิร์น ปาณิชา ชาญฤทธิเสน จาก บริษัท K Innovation เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 22 กรกฎาคม เครือมติชนจะจัด Exclusive Dinner Talk ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้เชิญ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ปาฐกถาพิเศษ และได้เชิญตัวแทนจากสถานทูตจีนมาร่วมปาฐกถาพิเศษด้วย เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบ 50 ปีในครั้งนี้