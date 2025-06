โรงพยาบาลสมิติเวช ฉลอง 46 ปี ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพด้วย AI ราคาเดียว 4,600 บาท ครอบคลุม 16 รายการ ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ 7 ภาวะ

4 มิ.ย. 68 – นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดเผยวิสัยทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ว่า รพ.สมิติเวช นำเสนอแพ็กเกจสุขภาพไร้ขีดจำกัด 3 ด้าน

ได้แก่ 1.ไร้ขีดจำกัด เชื่อมโยง ป้องกัน รักษาได้ทันท่วงที 2. ไร้ขีดจำกัด ด้วยแพ็กเกจสุขภาพราคาเดียวทั้งเครือ ราคา 4,600 บาท และ 3. ไร้ขีดจำกัด ด้วยการมอบสิทธิสมาชิกทั้งเครือ

รายละเอียดแพ็กเกจไร้ขีดจำกัด มีดังนี้

1. ไร้ขีดจำกัด เชื่อมโยง ป้องกัน รักษาได้ทันท่วงที โดย Samitivej One ID: สามารถนัดหมายแพทย์ ดูประวัติการรักษา ผลตรวจสุขภาพ ในแอปพลิเคชั่น Well by Samitivej

Samitivej Inquiry Center: ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ในการสอบถามข้อมูลได้ทุกช่องทางออนไลน์เครือสมิติเวช โดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล ตอบคำถาม ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น และในเฟสสอง มีการนำระบบ AI Chat Bot มาบริการนอกเวลาทำการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ไร้ขีดจำกัด ด้วยแพ็กเกจสุขภาพราคาเดียวทั้งเครือ ราคา 4,600 บาท Value Plus รับสิทธิส่วนลดบริการสุขภาพเพิ่มเติม มูลค่ารวมสูงสุดถึง 46,000 บาท ตามรายการที่กำหนด แบ่งเป็น

2.1 แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป Healthier Plus AI ราคา 4,600 บาท ครอบคลุมรายการตรวจ 16 รายการ รวมถึงประเมินความเสี่ยงสุขภาพ 7 ภาวะ ด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ

จากการถ่ายภาพดูคุณภาพเส้นเลือดในจอประสาทตา เพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดแข็งตัว โลหิตจาง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม การเผาผลาญกลูโคส

ความเสี่ยงต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่หายใจเข้าไป Value Plus รับสิทธิส่วนลดบริการสุขภาพเพิ่มเติม มูลค่ารวมสูงสุดถึง 46,000 บาท ตามรายการที่กำหนด

2.2 แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก อายุ 5 – 18 ปี Healthier for Kids ราคา 4,600 บาท ครอบคลุมรายการตรวจ 16 รายการ Value Plus รับสิทธิส่วนลดบริการสุขภาพเพิ่มเติม มูลค่ารวมสูงสุดถึง 46,000 บาท ตามรายการที่กำหนด โดยสามารถเลือกใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

มีกำหนดจำหน่ายวันที่ 1-30 มิถุนายน 2568 ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลฯ สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3.ไร้ขีดจำกัด ด้วยการมอบสิทธิสมาชิกทั้งเครือ มอบบัตรสมาชิก Divine First เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2569 สำหรับผู้รับบริการที่มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (จากปกติ 1,000,000 บาท) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2568

พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ห้องรับรองพิเศษ, Butler Service, ส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน ไม่จำกัดจำนวนคืน และอื่นๆ อีกมากมาย สมาชิกบัตร Divine First เดิม สามารถตรวจสอบสถานะบัตรสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชั่น Well by Samitivej