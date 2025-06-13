เปลี่ยนความคิด ครูผู้ไม่ชอบเยี่ยมบ้านนักเรียน เพราะคิดว่าเป็นภาระ พอเจอสภาพลูกศิษย์ตัวเองถึงกับจุกในอก ถ้าไม่มาก็คงไม่มีทางรู้ความจริง
วันที่ 13 มิ.ย.68 สมาชิก TikTok @birdych04 โพสต์เล่าเรื่องของลูกศิษย์คนหนึ่ง หลังไปเยี่ยมบ้านถึงกับอึ้ง ไม่คิดว่าเด็กคนนึงจะต้องชีวิตยากลำบากขนาดนี้ โดยระบุว่า “คุณครูผู้ไม่ชอบการเยี่ยมบ้าน จากที่คิดว่าการเยี่ยมบ้านนักเรียนคือภาระ พอเจอลูกศิษย์ของตัวเองอยู่ในสภาพนี้ มันจุกในอกมากครับ ถ้าครูไม่มา ครูก็ไม่รู้ว่าความพยายามของหนูมันมากแค่ไหน”
โดยครูบอกว่า น้องนักเรียนอยู่ ม.2 อาศัยอยู่กับยาย ปลูกดอกมะลิขาย น้องทำเองทั้งหมด รดน้ำ ถอนหญ้า ใส่ปุ๋ย เพื่อหาเงินดูแลครอบครัว ซึ่งครูไม่ทราบมาก่อนเลยว่าน้องอยู่บ้านแบบไหน เวลาน้องขาดอุปกรณ์การเรียนหรือเครื่องแต่งกาย เข็มขัด รองเท้า ครูก็จะให้ซื้อ ซึ่งครูไม่ทราบว่าน้องลำบากหาเงินเลี้ยงตัวเอง
ภาพแรกที่เห็นบ้านน้อง ทำให้ครูอึ้งไปสักพัก แล้วตระหนักในใจ ที่ผ่านมาเราไม่รู้อะไรเลย ว่าเด็กคนหนึ่งทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ ในการดำรงชีวิตด้วยตัวเองขนาดนี้ ถ้าหนูผ่านจุดนี้ไปได้ ครูรับรองว่าหนูผ่านจุดนี้ไปได้ ครูรับรองว่าหนูจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการใช้ชีวิตที่ยากลำบากในอนาคต มีงานการทำที่ดี มีครอบครัวที่สมบูรณ์ที่มาจากตัวของหนูเอง ครูเป็นกำลังใจให้นะครับ
ซึ่งบ้านของรักเรียนชายคนดังกล่าว เป็นเพิงพักหลังคามุงสังกะสี ด้านหน้ากับด้านข้างเปิดโล่ง ข้างในมีเพียงที่นอน และเตียง รวมทั้งครัวเล็กๆ และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ส่วนห้องน้ำไม่มี นอกจากนี้ด้านหลังบ้านก็เป็นที่อาบน้ำแบบเปิดโล่ง มีถังน้ำกับเก้าอี้เท่านั้น ทั้งหมดนี้อยู่กลางสวนมะลิที่นักเรียนทำงานอยู่ ความเป็นอยู่โดยรวมลำบากพอสมควร
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เห็นใจและอยากช่วยเหลือนักเรียนคนดังกล่าว โดยมีคนบอกว่า “คุณแม่อยากขออนุญาตคุณตาคุณยายอุปถัมภ์น้องจนเรียนจบ ม.6 ฝากคุณครูเป็นธุระให้ทีได้ไหมคะ จากใจคนส่งลูกเรียนและลูกต้องอยู่กับตายาย แม่เคยส่งเด็กม้งบนดอยให้เขาเรียนจนจบมาหลายคนค่ะ”
ครูเบิร์ด ก็ตอบว่า “ยินดีมากๆ ครับ เดี๋ยวครูขออนุญาตทักแชทหาเพื่อประสานงานกันนะครับ ครูบอกน้องให้กลับไปบอกคุณยายแล้วครับ ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจะส่งเรียนครับ ขอบคุณมากๆ นะครับ”
จากนั้นครูเบิร์ดก็ได้ บอกช่องทางช่วยเหลือน้อง โดยระบุว่า “สิ่งของเครื่องใช้สามารถส่งมาที่อยู่ของ รร.ได้นะครับ เดี๋ยวครูจะช่วยนำไปส่งที่บ้านน้องให้ครับ เนื่องจากบ้านน้องเพิ่งสร้างครับ ไม่มีบ้านเลขที่ เพราะเป็นที่ดินเช่าอยู่ครับ และน้องไม่มีรถขนของด้วยครับ ที่อยู่ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) เลขที่ 2 ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ถ้าส่งของมาให้น้อง รบกวนทักบอกครูเบิร์ดทางช่องแชทหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ”
นอกจากนี้ครูเบิร์ด ได้บอกว่า “ขอปิดรับบริจาคเป็นเงินนะครับ ขอรับเป็นสิ่งของแทนครับ ส่วนยอดที่โอนมาครูจะถอนมาให้เป็นทุนการศึกษาน้องครับ ครูเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องรับบริจาคภายหลังครับ ขอบพระคุณมากนะครับ”