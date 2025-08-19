นายกสมาคมโรคเอดส์ สับ อย่าหากินกับผู้ป่วย ไม่ต้องเปิดบริจาคช่วย เหตุปัจจุบันรักษาฟรีทุกระบบ ย้ำงบการรักษาเอดส์ถือว่ามีเพียงพอ
พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนนุวงศ์ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยพบกับโรคเอดส์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2527 ช่วง 7-8 ปีแรกมีการระบาดสูงมาก ปีที่พบปัญหามากที่สุดคือปี 2544 คนไทยป่วยเป็นโรคเอดส์ 65,000 ราย เฉลี่ย 8 นาทีจะมีคนตาย 1 ราย
อย่างไรก็ดี ความจริงที่อยากให้ทุกคนรู้คือ ไทยมีโครงการยาต้านเอดส์แห่งชาติเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2548 ทำให้ดูแลผู้ป่วยฟรีทุกระบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องไปเสียเงิน
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ไทยมีความรู้เรื่องการป้องกันเอดส์น้อย เพราะคนไม่อยากแสดงตัว โจทย์ของเราคือตอนนี้พบผู้ป่วยใหม่ปีละ 9,000 ราย แต่ตายปีละ 10,000 ราย จึงต้องเน้นย้ำว่า ผู้ป่วยเอดส์ถ้าได้ยาเต็มที่จะไม่ตาย วันนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่กับคำว่าเอดส์เต็มขั้นระยะสุดท้าย ที่หลายคนมองว่าต้องตัวผอม ๆ แต่จริง ๆ ผู้ป่วยสามารถรักษาได้ กลับมาสดใสเหมือนปกติ
ส่วนเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดคือ การใช้ผู้ป่วยเป็นช่องทางหากิน หาประโยชน์กับผู้ป่วย ต้องรักษาผู้ป่วยเอดส์ เพราะระบบเราดีอยู่แล้ว ดังนั้นอย่าให้ธุรกิจทั้งหลายมาหากินกับเอดส์ ยืนยันว่างบการรักษาเอดส์ที่ สปสช. ใช้ในปี 2568 มีประมาณ 3,519 ล้านบาท ส่วนงบป้องกัน 689 ล้าน ยืนยันว่าทำได้ไม่เป็นปัญหา
ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลรักษาของวัดพระบาทน้ำพุ เท่าที่ทราบมีประมาณ 59 คน พร้อมขอครอบครัวผู้ป่วยไม่ควรนำผู้ป่วยโรคเอดส์ไปทิ้งตามวัดเพื่อให้ต้องมีการเปิดรับบริจาคเพื่อการดูแลผู้ป่วย เพราะมีหน่วยงานที่สามารถรวมดูแล
ย้อนกลับไปก่อนที่จะมียาต้าน ยอมรับว่าเมื่อ 30 ปีก่อน การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์อาจยังไม่ดีพอ ผู้ป่วยถูกปฏิเสธจากสังคม วัดเลยถูกมองเป็นที่พึ่งสำหรับคนป่วย แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีการรับบริจาคจนมีจำนวนที่มากขนาดนี้ ซึ่งปัจจุบันการบริจาคถือว่าไม่มีความจำเป็นแล้ว