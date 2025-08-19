ศาลสั่งจำคุก 3 ปี 4 เดือน อดีตอธิการฯ มรภ.เชียงใหม่ ปมทริปดูงาน-ทัวร์ยุโรป ตั้งแต่เดือน มี.ค.2557 เดินทางไปเยอรมนี-สวิส-ฝรั่งเศส
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา รองศาสตราจารย์ ประพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับพวก
คือ นายถนัด ดำเนินโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 29 มี.ค.2557 โดยมีเจตนาพาคณะร่วมเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์
ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 , 157 และตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2561 มาตรา 172) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2566 ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าพบว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2568 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีคำพิพากษาดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ประพันธ์ จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม) พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 การกระทำเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 151 (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 5 ปี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน
2.นายถนัด จำเลยที่ 2 มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 (เดิม) พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 การกระทำเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม จำคุก 1 ปี 6 เดือน มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี
อย่างไรก็ดี คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งสอง มีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้อีก เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2568 เห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษา
สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท