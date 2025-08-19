นักร้องกัมพูชา ประกาศแบนเพลงตัวเอง 7 เพลง ที่ก๊อปมาจากเพลงไทย หลังนำทำนองทั้งดุ้นมาแล้วใส่เนื้อเพลงกัมพูชา ใช้หากินมาหลายปี
โชน โสวานเรียช ศิลปินชื่อดังกัมพูชา ออกมาประกาศแบนเพลงที่ตัวเองร้องจำนวน 7 เพลง หลังเพลงทั้งหมดได้ก๊อป เอ้ย! รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินไทยมา ด้วยการนำทำนองทั้งดุ้นมาแล้วใส่เนื้อเพลงกัมพูชา
โดยเพลงทั้ง 7 ที่เจ้าตัวประกาศเลิกร้องมีดังนี้
1. មួយខែដប់ថ្ងៃ (ก๊อป ขวัญใจพี่หลวง – หลวงไก่)
2. ជួបដើម្បីបែក (ก๊อป แม้ว่า – โลโซ)
3. បងដឹង (ก๊อป กอดฉันอีกครั้ง – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง)
4. រឿងនិទានមុនចូលគេង (ก๊อป รักนอกเวลา – เท่ห์ อุเทน )
5. មិនហ៊ានប្រាប់អូនផ្ទាល់មាត់ (ก๊อป หนอนผีเสื้อ – หนู มิเตอร์)
6. វេលាទឹកភ្នែក (ก๊อป น้ำน้อย แพ้ไฟ – นาวินต้าร์)
7. សប្បាយចិត្តទេអូន (ก๊อป ฝากบอกเธอ – สเตอร์)
โดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่า “เนื่องจากเพลงเหล่านี้ เป็นเพลงที่เอาต้นแบบทำนองจากไทยมาเมื่อหลายปีก่อน ดังนั้นผมจึงขอไม่ร้องเพลงพวกนี้อีก ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเข้าใจ”