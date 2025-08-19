หนุ่มใหญ่เล่าชีวิต อยู่กับเอชไอวีมาเกือบ 30 ปี ย้ำปัจจุบันรักษาฟรี ไม่จำเป็นต้องไปวัด ไม่มีใครควรตายเพราะเอดส์อีกแล้ว

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 ส.ค.68 ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว อายุ 51 ปี เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เปิดเผยว่า ตนติดเชื้อเอชไอวีและใช้ชีวิตกับโรคนี้มาเกือบ 30 ปี ในอดีตเคยป่วยจนเข้าสู่ระยะสุดท้าย เนื่องจากการเข้าถึงยารักษาทำได้ยากและมีราคาสูง ทำให้ส่วนใหญ่ต้องรักษาตามอาการในโรงพยาบาล และเคยถูกแนะนำให้ไปอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเพราะไม่มียาและเกรงว่าจะเป็นภาระหากเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ด้วยการดูแลจากครอบครัว อาสาสมัคร และมูลนิธิต่างๆ ทำให้ตนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจว่าการรักษาสามารถทำได้ที่โรงพยาบาลและที่บ้าน จึงไม่จำเป็นต้องไปใช้ชีวิตหรือรักษาที่วัดหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของตัวเอง เพราะปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งสามารถดูแลรักษาฟรี และการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

นายอภิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ความเข้าใจผิดในอดีต เช่น การคิดว่าผู้ติดเชื้อรักษาไม่ได้ หรือติดแล้วเป็นคนไม่ดี เป็นเรื่องบาปและเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ล้วนเป็นอคติที่สร้างความหวาดกลัวโดยไม่จำเป็น ปัจจุบันไม่ควรมีใครเสียชีวิตเพราะเอดส์อีกแล้ว สิ่งที่ควรทำคือสร้างสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียม ปราศจากการตีตราและการทอดทิ้ง

ทั้งนี้ นายอภิวัฒน์ อยากเชิญชวนให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจเอชไอวีโดยเร็ว เพราะการรักษาในปัจจุบันช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนยังเข้าใจผิด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
3

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
5

ดวงเฮง ดวงปัง - ราศีใดจะพบรักที่เชื่อฟังท่านทุกอย่าง ราศีใดมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ามืออยู่เสมอ
6

ผงะ พ่อค้ารับซื้อสินค้าเกษตร หายจากบ้าน 2 วันพร้อมเงินหลายแสน เป็นศพคาพงหญ้าข้างถนน
7

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ
8

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย
9

แมท ภีรณีย์ ประกาศขายที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 52 ไร่ ทำเลทองหายาก หาเงินส่งลูกไป "วิมเบิลดัน"
10

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 5