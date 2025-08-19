หนุ่มใหญ่เล่าชีวิต อยู่กับเอชไอวีมาเกือบ 30 ปี ย้ำปัจจุบันรักษาฟรี ไม่จำเป็นต้องไปวัด ไม่มีใครควรตายเพราะเอดส์อีกแล้ว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 ส.ค.68 ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว อายุ 51 ปี เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เปิดเผยว่า ตนติดเชื้อเอชไอวีและใช้ชีวิตกับโรคนี้มาเกือบ 30 ปี ในอดีตเคยป่วยจนเข้าสู่ระยะสุดท้าย เนื่องจากการเข้าถึงยารักษาทำได้ยากและมีราคาสูง ทำให้ส่วนใหญ่ต้องรักษาตามอาการในโรงพยาบาล และเคยถูกแนะนำให้ไปอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเพราะไม่มียาและเกรงว่าจะเป็นภาระหากเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ด้วยการดูแลจากครอบครัว อาสาสมัคร และมูลนิธิต่างๆ ทำให้ตนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจว่าการรักษาสามารถทำได้ที่โรงพยาบาลและที่บ้าน จึงไม่จำเป็นต้องไปใช้ชีวิตหรือรักษาที่วัดหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของตัวเอง เพราะปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งสามารถดูแลรักษาฟรี และการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
นายอภิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ความเข้าใจผิดในอดีต เช่น การคิดว่าผู้ติดเชื้อรักษาไม่ได้ หรือติดแล้วเป็นคนไม่ดี เป็นเรื่องบาปและเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ล้วนเป็นอคติที่สร้างความหวาดกลัวโดยไม่จำเป็น ปัจจุบันไม่ควรมีใครเสียชีวิตเพราะเอดส์อีกแล้ว สิ่งที่ควรทำคือสร้างสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียม ปราศจากการตีตราและการทอดทิ้ง
ทั้งนี้ นายอภิวัฒน์ อยากเชิญชวนให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจเอชไอวีโดยเร็ว เพราะการรักษาในปัจจุบันช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนยังเข้าใจผิด