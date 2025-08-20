ร้านอาหารดังอุบล แจ้งความ ตำรวจบุกไถเงิน ขู่ปิดร้าน บอกขายเครื่องดื่มเกินเวลา พาไปกดเงิน จับเข้าห้องสืบโรงพัก อ้างนายสั่งให้มาเคลียร์
อุบลราชธานี – นายกฤตวิทย์ อายุ 35 ปี เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.ภคพงษ์ ซื่อสกุล รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี ว่าถูกกลุ่มชายอ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบบุกไถเงิน พาเข้าโรงพัก ขู่ปิดร้าน เหตุเกิดเวลา 02.00 น. วันที่ 18 ส.ค.
นายกฤตวิทย์ เล่าว่า ขณะที่ นายศิวกร (พนักงานของร้านอาหาร) ซึ่งขณะนั้นร้านปิดแล้ว แต่ยังมีลูกค้าที่รู้จักกันนั่งดื่มต่อ ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ 5 นาย อ้างว่าเป็นฝ่ายสืบสวนของ สภ.เมืองอุบลราชธานี เข้ามาที่ร้าน
ขณะนั้นตนซึ่งเป็นเจ้าของไม่ได้อยู่ที่ร้าน โดยตำรวจที่มาด้วยชื่อ “เจ” บอกน้องพนักงานว่าร้านเปิดเกินเวลา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา ต้องเสียค่าปรับจำนวน 20,000 บาท ถ้าไม่จ่ายทางร้านจะถูกดำเนินคดีและถูกสั่งปิด
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าว ได้พาตัวน้องพนักงานตน มาที่ห้องสืบสวนของ สภ. และได้พาไปกดเงินสด 20,000 บาท โดยตำรวจที่ชื่อ “เจ” อ้างว่านายสั่งมาให้เคลียร์ เพื่อไม่ให้ร้านถูกปิด
เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ทางร้านได้รับความเสียหาย จึงเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจทั้ง 5 คน และผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับโทษตามกฎหมายถึงที่สุด