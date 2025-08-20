หนุ่มเสพกัญชา หลอนได้ยินคนมากระซิบว่าวินจะปู้ยี่ปู้ยำเมีย ขี่รถถือมีดไปกะซวกวินที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ อาการสาหัส ก่อนถูกตำรวจตามจับ
กรุงเทพมหานคร – พ.ต.อ.สัญญา อุบลวิรัตนา ผกก.สน.ประชาชื่น พร้อม พ.ต.ท.วิทวัส แสงเพิ่ม รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.ประจบ ศรีแสง พ.ต.ท.ธีรภัทร คารมย์ สว.สส.สน.ประชาชื่น ร.ต.อ.สงพงค์ เกื้อทองสั้น ร.ต.ท.รันดร งอนจัตุรัส รอง สว.สส.สน.ประชาชื่น ฝ่ายสืบสวน สน.ประชาชื่น และ สภ.ท่าเรือ
ร่วมกันจับกุมตัว นายชวิน อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4803/2568 ลงวันที่ 19 ส.ค. 68 ความผิดฐาน “ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส” พร้อมของกลางมีดพับ 1 เล่ม โดยจับกุมได้ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนศรศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากวันที่ 5 ส.ค. คนร้ายใช้อาวุธมีดแทง นายศิริชัย คนขับวินจักรยานยนต์รับจ้างได้รับบาดเจ็บสาหัส หน้าปากซอยวงศ์สว่าง 11 เขตบางซื่อ กทม. จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานในที่เกิดเหตุ ทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายชวิน จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับ
นายชวิน รับสารภาพว่า เป็นคนลงมือก่อเหตุจริง โดยมีคนมากระซิบในหูอยู่ตลอดเวลาว่า นายหนาว และ นายก๊อต คนขับวินจะมารุมโทรมภรรยาตัวเอง
วันเกิดเหตุจึงได้ขับรถเข้าไปหา นายหนาว กับ นายก๊อต แต่ระหว่างทางเจอผู้เจ็บกำลังจอดส่งผู้โดยสารอยู่หน้าปากซอย จำได้ว่าขับวินเดียวกันกับ นายหนาว และ นายก๊อต จึงกลับรถแล้วใช้มีดแทงฝากไป 1 ที ก่อนขับรถหนีกลับมาที่บ้าน จากนั้นได้ไปมาหลบที่บ้านใน จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนมาถูกจับ ยอมรับว่าติดกัญชา และเวลาเสพเข้าไปมักจะได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างหูตลอดเวลา