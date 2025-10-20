งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย “หมู่เพียว” แข้งสมุทรสงคราม เพิ่งช่วยพาทีมชนะ ข้ามวันสวมเครื่องแบบตำรวจไล่จับคนร้าย

วันที่ 20 ต.ค.68 เฟซบุ๊ก Samutsongkhram city ของสโมสรฟุตบอลสมุทรสงคราม ซิตี้ ทีมในไทยลีก 3 โพสต์ภาพของ “หมู่เพียว” ส.ต.ต.สิรภพ สะอาดเอี่ยม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม และเป็นนักเตะของสโมสร เพิ่งโชว์ผลงานจับกุมคนร้าย

โดยระบุข้อความว่า ตำรวจเพียว เป็นตำรวจที่เตะบอลได้นิดหน่อย เป็นนักฟุตบอลที่จับผู้ต้องหาได้นิดหน่อย ส.ต.ต.สิรภพ สะอาดเอี่ยม ประการหลังกระเบนพิฆาต อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย U19 ดีกรีแชมป์ AFF U-19 Youth Championship 2015

ลงสนาม 90 นาที ในเกมเปิดบ้าน สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี พบกับ วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี จบเกม สมุทรสงคราม ซิตี้ เอาชนะไปได้ 4 – 2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่ง ตำรวจเพียว มีส่วนในการช่วยทีมมาก หลังจากนั้นในวันอาทิตย์ เจ้าตัวได้โพสต์ สตอรี่ อินสตาแกรม ถ่ายภาพกับทีมตำรวจ พร้อมผู้ต้องหา รวมถึงของกลางด้วย

บอลก็เตะ ผู้ต้องหาก็จับ สุดยอดมากๆ ตำรวจเพียว แฟนบอลคนไหนอยากโดนตำรวจเพียวจับ พรุ่งนี้เจอกัน ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ในศึก MAUNG THAI CUP QUALIFIERS 2nd ROUND Kick off 17.00

