ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ กลับบอกมาเล่นบ่อยๆ นะลูก
วันที่ 20 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @chen_1992 โพสต์คลิปเด็กหญิงลูกของเพื่อนบ้าน เข้ามาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงรู้ความจริง รีบบอกมาเล่นบ่อยๆ นะ โดยระบุข้อความว่า
“เมื่อลูก(เพื่อน)ข้างบ้าน มาเล่นที่บ้านตอนที่เราไม่อยู่บ้านกัน พี่ชายมาขอเล่นไวไฟแล้วหลับ คนน้องมาละตามคลิป กลับมาบ้านทำไมดูข้าวของวางเรียงเรียบร้อย เลยเปิดกล้องดู เห็นแบบนี้ละปลื้มแทนเลย ปัด กวาด เช็ด ถู ให้เรียบร้อย แบบนี้มาเล่นบ่อยๆ นะคับ”
โดยในคลิปลูกชายเจ้าของบ้านนอนเล่นอยู่บนเปล ส่วนลูกสาวเพื่อนบ้านก็เดินเข้ามา แล้วเล่นด้วย สักพักพี่ชายหลับ น้องคงเห็นว่าไม่รู้จะทำอะไร เลยเก็บข้าวของที่วางไม่เป็นระเบียบให้เข้าที่ รวมทั้งปัดกวาดเช็ดถูอย่างดี จนเจ้าของบ้านกลับมาถึงกับอึ้ง ตอนแรกคิดว่าเป็นฝีมือลูกชาย แต่พอเปิดกล้องดูถึงรู้ว่า เป็นลูกสาวเพื่อนบ้านนี่เอง
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยต่างชื่นชมเด็กสาวคนนี้ เชื่อว่าที่บ้านคงได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี จนกลายเป็นนิสัย และแสดงออกได้อย่างดี