สาวช่างตัดผมถึงกับฟิวขาด ด่านักท่องเที่ยวต่างชาติลั่นร้าน หลังถูกลวนลาม ทำตัววุ่นวาย แถมเหยียดลูกค้า LGBTQ รับไม่ได้กับพฤติกรรม สุดทนไปแจ้งความ ขอปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง

วันที่ 20 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @k.k_pty ซึ่งเป็นร้านตัดผมในพัทยา โพสต์คลิปเดือด หลังลูกค้าชาวญี่ปุ่นมาสร้างความวุ่นวายในร้าน จนเธอถึงขั้นฟิวขาดด่ากราดลั่นร้าน

ซึ่งเหตุการณ์แรก นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 2 คนเดินเข้ามาในร้าน คล้ายกับว่าจะมาตัดผม ก่อนจะหยิบอุปกรณ์ในร้าน ทั้งปัตตาเลี่ยน และกรรไกร มาหยอกล้อเล่นกัน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไร้มารยาท ทำให้เธอเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

เหตุการณ์ต่อมา ก้มีลูกค้า LBGTQ เข้ามาใช้บริการในร้าน และคล้ายกับว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กำลังเหยียดลูกค้า LGBTQ โดยเธอระบุข้อความว่า “อีกหนึ่งเหตุการณ์คือ เหยียด ลูกค้า LGBTQ ที่เข้ามาสระผมในร้านเรา เราไม่เข้าใจหรอกว่า พวกพูดอะไร แต่ที่สัมผัสได้คือ มองเหยียดและพูดจาหัวเราะคิกคัก ลุกขึ้นมายืนมองน้องเค้าที่เตียงสระ จนน้องเองบอกว่า โป๊ะแล้วแม่ มันว่าหนูเปนกะเท_ย”

และเหตุการณ์ที่เธอถึงกับทนไม่ได้คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พยายามเปิดกางเกงเธอ แล้วหัวเรากันคิกคัก เธอถึงกับทนไม่ไหว ด่าทั้ง 3 คนลั่นร้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้ง 3 คน ถึงกับยืนหงอย พูดได้เพียงว่า ขอโทษ เท่านั้น ก่อนที่เธอจะไปแจ้งความ เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง

