เศร้าไม่คิดว่าน้องจะจากไปเร็วขนาดนี้! ทนายดังตกใจ เปิดแชทสุดท้าย น้องเนย นางเอกMV ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน

จากกรณีโซเชียลต่างช็อกโศกเศร้ากับการเสียชีวิตของ นางเอก MV เมื่อได้รับการแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าในซอยกำนันแม้น จ.อุดรฯ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย น.ส.เดียร์ และ น.ส.เนย โดยได้มีการโพสต์อาลัย น้องเนย นางเอก MV ที่อีกไม่นานกำลังจะได้ดูแล้วนั้น

ด้าน ทนายโนบิตะ ก็โพสต์แชทระบุข้อความ น้องเนย ทักเข้ามาหามีเรื่องอยากปรึกษา แต่ยังไม่ทันได้ปรึกษา ก็มีเหตุเสียชีวิต พร้อมระบุแคปชั่นว่า

“น้องเนยเป็นคนขยันมาก อัธยาศัยดี
ทำงานทุกอย่างเพื่อครอบครัว
พอทราบข่าวว่าน้องเสีย ผมตกใจมาก
และไม่คิดว่าน้องจะจากไปเร็วขนาดนี้
“ตื่นมาปรึกษาพี่ก่อน พี่ยังไม่ได้รับฟัง”
“ยังไม่ได้ช่วยเหลือน้องเลย”
#RIPน้องเนย
แชตแรกและแชตสุดท้ายที่น้องทักมา”

พร้อมทั้งแชร์ข่าวเศร้าการเสียชีวิตของ น้องเนย พร้อมแคปชั่นเศร้าด้วยว่า “พี่ยังไม่ได้รับฟังปัญหาหนูเลย ยังไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย ตื่นมาคุยมาปรึกษาพี่ก่อน #RIPน้องเนย”

