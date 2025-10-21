ปูเสื่อรอเลย! ห้ามพลาดคืนนี้ ดูฝนดาวตกโอไรออนิดส์ อัตราเฉลี่ย 20 ดวงต่อชั่วโมง ยาวจนถึงรุ่งเช้า

วันที่ 21 ต.ค.68 NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนดูฝนดาวตกโอไรออนิดส์ (Orionids) คืนนี้จนถึงรุ่งเช้า คาดตกเฉลี่ย 20 ดวงต่อชั่วโมง

ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ หรือฝนดาวตกในกลุ่มดาวนายพราน จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 2 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน ของทุกปี มีต้นกำเนิดจาก ดาวหางฮัลเลย์ (1P/Halley) ขณะที่โลกเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นทางการโคจรของดาวหาง เศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากที่หลงเหลือทิ้งไว้ในวงโคจร แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเศษฝุ่นและวัตถุดังกล่าวเข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก เกิดการลุกไหม้ เห็นเป็นแสงวาบคล้ายลูกไฟพุ่งกระจายตัวออกมาจากบริเวณกลุ่มดาวนายพราน สว่างวาบคล้ายลูกไฟสวยงามพาดผ่านท้องฟ้า

สำหรับปี 2568 คาดว่ามีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 20 ดวงต่อชั่วโมง ในคืนวันที่ 21 ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้า 22 ตุลาคม 2568 เริ่มสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 22.30 น. โดยจุดศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกจะอยู่บริเวณแขนของกลุ่มดาวนายพราน ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก จากนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนสูงขึ้นสู่บริเวณกลางท้องฟ้า และสามารถเฝ้าชมได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า

เคล็ด(ไม่)ลับการชมฝนดาวตก : แนะนำเลือกสถานที่มืดสนิท ปราศจากแสงรบกวนหรือห่างจากแสงเมืองให้มากที่สุด แม้จะมีอัตราการตกสูงสุดเพียง 20 ดวงต่อชั่วโมง แต่ก็เป็นฝนดาวตกที่สังเกตได้ง่าย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การสังเกตการณ์คือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป เนื่องจากเวลาดังกล่าว กลุ่มดาวนายพรานจะปรากฏบริเวณกลางท้องฟ้า ส่งผลให้มองเห็นฝนดาวตกได้ชัดเจน มีโอกาสเห็นได้ทั่วทั้งท้องฟ้า นับเป็นข้อดีของฝนดาวตกที่มีจุดศูนย์กลางการกระจายตัวในกลุ่มดาวในแถบเส้นศูนย์สูตรฟ้า

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
4

หนุ่ม 16 ดับคามอ'ไซค์ เพื่อนควักปืนโชว์ แต่ดันลั่นใส่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
5

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
6

คนกู้ลอยตัว คนค้ำหนักสุด หนุ่มถูกยึดบ้านขายทอดตลาด ทำครอบครัวพัง ป่วยซึมเศร้า
7

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
8

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
9

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
10

หนุ่มวัย 23 ติดน้ำกระท่อมหนัก ดื่มแทนน้ำเปล่า จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก นอนจมกองขยะในห้อง