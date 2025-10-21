หนุ่มวัย 23 ติดน้ำกระท่อมหนัก ดื่มแทนน้ำเปล่า จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก นอนจมกองขยะในห้อง

เลิกได้เลิกซะ! เตือนภัยน้ำกระท่อม หนุ่มเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ดื่มแทนน้ำเปล่า ข้าวแทบกินไม่ได้ อยู่ในห้องมาเกือบเดือน เจ้าของหอขึ้นไปเจอ นอนจมอยู่ในกองขยะ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันที่ 21 ต.ค.68 สมาชิกเฟซบุ๊ก “Jirasak Prayonghom” โพสต์เตือนภัยคนที่ยังเสพติดน้ำกระท่อม หลังเข้าไปรับผู้ป่วยดื่มแทนน้ำเปล่า จนเหลือแต่หนังติดกระดูก โดยระบุว่า

เตือนภัยวัยรุ่นน้ำต้ม เคสนี้รับแจ้งชาย 23 ปี เหนื่อยอ่อนเพลียผอมซูบหนังหุ้มกระดูก เจ้าตัวให้ข้อมูลว่า ดื่มน้ำต้มมาระยะนานพอสมควร โดยที่แทบจะไม่ดื่มน้ำเปล่าเลย ทานข้าวได้น้อย เก็บตัวอยู่แต่ในห้องพัก (สภาพห้องมีทั้งขวดน้ำต้มและขวดปัสสาวะ ขยะแก้วชานม กล่องข้าว ส่งกลิ่นเหม็นเต็มห้อง)

เจ้าตัวไม่มีแรงแม้แต่พิมพ์โทรศัพท์ เคสนี้เจ้าของหอพักจะทำการซ่อมบำรุงหอพัก เลยขึ้นไปพบชายดังกล่าวนอนอยู่ในกองขยะขวดน้ำต้ม สภาพผอมแห้งอิดโรยมากๆ ตาลอยพูดจาสับสน สภาพชายป่วยดังกล่าวคาดว่าตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน #ภาพและเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างไรแค่บอกกล่าวเตือนภัยครับ

ขอบคุณ : Jirasak Prayonghom

