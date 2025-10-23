อาลัย น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว

แห่อาลัย น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังป่วยด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่อายุ 3 ขวบ แม่สุดเศร้า โพสต์ ลูกออกเดินทางไกลแล้วนะ
วันที่ 23 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก Win Phassawin ซึ่งเป็นเพจของ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ได้แจ้งข่าวเศร้าว่า น้องวินเสียชีวิตแล้ว
โดยเพจระบุข้อความว่า “นักสู้ตัวน้อยของแม่ ได้ออกเดินทางแล้วนะคะ เช้านี้ 5.18 รักสุดใจ” โดยมีผู้ติดตามเข้าไปแสดงความอาลัยใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ด้าน Pop Siwapat ผู้ก่อตั้ง White Road Academy ได้โพสต์แสดงความอาลัย น้องวิน โดยระบุข้อความว่า ถึง น้องวิน ที่รัก พี่ป๊อบมาส่งในการเดินทางไกลนะครับ
ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน วินคือสัญลักษณ์ของความตั้งใจและมุ่งมั่น วินมาคนแรก ๆ ของคลาสเรียน วินนั่งหน้าสุด วินจดทุกอย่าง พี่ป๊อบจำประโยคที่เราคุยกันได้เลยว่า “ทำไมผมถึงร้องไห้” วินถามพี่ป๊อบหลังจากทำเวิร์คช็อป และพี่ป๊อบบอกว่า “รู้สึกถึงมันไปนะ ยอมรับอารมณ์ตัวเอง แล้วเราจะได้ใช้ชีวิต”
หลังจากนั้นเราก็เจอกันทุกคลาสเรียน วินตั้งใจมากจนผู้ใหญ่ทุกคนชื่นชม วินคือผลลัพธ์ที่งดงามมาก ๆ ทั้งกับพี่ป๊อบและพี่แน๊ค Nack Siwakorn เวลาใครท้อใจถอดใจ พวกเขาจะหันมาที่วิน เพื่อเห็นว่าวินตั้งเรียนขนาดไหน
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ถ้าเด็กตัวแค่นี้ ยังตั้งใจเรียนขนาดนี้ ฉันแก่ขนาดนั้นยังถอดใจ ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง” หลายครั้งที่พี่ป๊อบเองก็ถอดในใจกับการใช้ชีวิต แม่ก็จะบอกพี่ป๊อบว่า “ดูซิ ขนาดเด็กน้อยยังสู้เลย” วินเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ป๊อบกลับมาหลาย ๆ ครั้งนะครับ
เราสองคนไม่ใช่แค่อาจารย์กับนักเรียน เรารู้สึกถึงกันในความเป็นเพื่อนและพี่น้อง
เป็นครอบครัวที่ห่วงในกันเสมอ
ตอนวินเข้าโรงพยาบาล พี่ป๊อบไปเยี่ยม ตอนพี่ป๊อบเข้าโรงพยาบาล วินก็ส่งข้อความมาเยี่ยม มันเป็นส่วนหนึ่งของกันแล้วกันไปแล้วครับวิน มันไม่เคยง่ายที่จะต้องทำใจกับเรื่องนี้
วันที่วินเสี่ยง ๆ จะไปหลายครั้ง พี่ป๊อบอยู่ตรงนั้น วินบอกว่าพี่ป๊อบคือครูที่ดีที่สุดในชีวิต พี่แน๊คก็ด้วย วินถามพี่ป๊อบว่าเมื่อไหร่ผมจะได้กลับไปใช้ชีวิต พี่ป๊อบก็ได้ตอบอย่างลม ๆ แล้ง ๆ ว่า เมื่อร่างกายวินพร้อม วินจะได้ใช้ชีวิตเต็มที่เลย เพราะขนาดวินป่วย วินยังอัพคลิป ทำความรู้ ให้กำลังใจผู้คนมากมายเลย จิตใจ ความคิดวิน คือมรดกของโลกเสมอ มันเยียวยา มันเป็นต้นแบบ มันเป็นพลังใจ
หลายครั้งวินชอบบ่นว่าทำไม่เต็มที่ พี่ป๊อบบอกวินทั้งต่อหน้า และขอบอกอีกครั้งในนี้ว่า “วินเต็มที่มากแล้วจริง ๆ นะ มากแบบที่บางทีพี่ป๊อบยังทำสู้วินไม่ได้เลย” วินหาเงินใช้เองตั้งแต่เด็ก วินรู้วิธีเก็บออมเงิน ออมทอง วินมีความตั้งใจแรงกล้ามากที่จะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ วินเต็มที่จนเกินคำว่าเต็มที่ไปแล้วนะครับ
วินคือสัญลักษณ์ของการ “ทลายขีดจำกัดอย่างไร้ข้ออ้าง” วิน “อยู่เหนือต้นทุนชีวิตทางร่างกายไปมาก” วิน “มีแต่ทำ ทำให้เต็มที่ ทำเสมอ เรียนรู้ไป” จากร้อยวิว มาเป็นล้าน มาเป็นคนที่เป็นล้านรู้จัก
วินไม่ต้องติดค้างคาใจอะไรทั้งนั้น วินวางใจได้เลยครับ
เมื่อวานวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกัน วินยังเรียกหาพี่ป๊อบ เราได้ชื่นชมกัน บอกลากัน ยิ้มให้กัน สัมผัสกัน วินยังฟังคลิปความรู้รอบตัวเกี่ยวกับโลกอยู่เลย วินบอกว่าอยากไปเที่ยวทุกประเทศเลยเสาร์นี้ พวกเราทำได้แค่ยิ้มเอ็นดูและหดหู่ในใจ
วินขอหมอกลับมาที่บ้าน เพราะวินรู้ตัวว่าอยากจะจากไป ในอ้อมอกพ่อแม่และญาติ ๆ
ท้ายที่สุดวินคงได้เห็นแล้วนะครับว่า “ทุกคนรักวินมาก ๆ เลยนะครับ” มีญาติ ๆ เดินทางมาจากไกล ๆ เพื่อวิน พี่ป๊อบพี่แน็คก็อยู่ด้วยเสมอ อยู่นานพอที่จะได้บอกลากันอย่างงดงาม
วินสอนให้พี่ป๊อบเห็นสัจธรรมของชีวิต ว่าท้ายที่สุดก็มีแต่เรากับร่างกาย และเรากับในครอบครัวใกล้ชิดไม่กี่วัน เมื่อวานบ้านวินอบอุ่นมากนะครับ แม้ว่าทุกคนจะเศร้าเสียใจ แต่ทุกคนพร้อมจะอยู่วินอย่างถึงที่สุดจริง ๆ
แม่กับพ่อรักวินมากนะ ไม่ต้องห่วงนะ พี่ป๊อบเชื่อว่าพวกเขาอยู่ได้ วินเกิดมามีพ่อแม่ที่งดงามจริง ๆ ขอบคุณแม่โอ๊ตด้วยนะครับที่คอยรายงานข่าว และมีส่วนให้ผมได้เห็นความงดงามในชีวิตวิน
จากนี้ขอให้วินได้เดินทางไปยังที่ ๆ ที่วินฝันใฝ่นะครับ ทุกสิ่งที่วินบันทึกไว้ในสมุดเบาใจ พี่ป๊อบเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่จะสานต่ออย่างดี วันหนึ่งถ้าไวท์โรดก่อตั้งเสร็จ จะมีห้องชื่อ “ภาสวิน” นะครับ เพื่อรำลึกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความกตัญญู การใฝ่รู้ของวิน
วินไม่ต้องห่วงว่าใครจะลืมวินไหมนะครับ มันแน่นอนว่าทุกคนจะมีเรื่องส่วนตัวให้ต้องคิดและจัดการ แต่พี่ป๊อบเชื่อว่าในหลาย ๆ แว่บ วินจะปรากฏในใจพวกเขา ทั้งคำพูด ความรู้ รอยยิ้ม ความน่ารัก การสู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไป
พี่ป๊อบจะจดจำทุกอ้อมกอด หลาย ๆ ขณะที่เราคุยกัน ทุกคลิปที่วินส่งมาให้จะไม่มีวันลบมันไปเด็ดขาด กะว่าจะไม่ร้องไห้เมื่อเขียนโพสนี้แต่ก็ร้อง เดี๋ยวพี่ป๊อบไปหา
ไปบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับวิน
วินคือผู้ชนะในใจชพ่อแม่ ครอบครัว พี่ป๊อบ พี่แน๊ค และเพื่อนร่วมโลกนะ วินคือสัญลักษณ์ของการก้าวผ่านขีดจำกัด วินมหัศจรรย์เหลือเกินครับ พี่ป๊อบเคยพูดต่อหน้าวินไปแล้ว วันนี้ขออวดให้โลกรู้นะครับ หลับให้นะครับน้องชาย สักวันเราคงได้พบกันครับ